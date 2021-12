Silvana Curcio, fidanzata Biagio D’Anelli/ “Sono felicissimo e innamorato”

Biagio D’Anelli è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 senza parlare della sua vita privata. L’opinionista è legato a Silvana Curcio di cui, finora, non ha ancora parlato. Biagio si è subito ambientato nella casa legando in particolare con Miriana Trevisan con cui divide anche il letto. Tra i due non mancano scherzi, chiacchiere e abbracci, ma il tutto in modo amichevole come ha confermato Biagio ad Alfonso Signorini durante il collegamento nel corso del daytime del 3 dicembre. “Sotto le coperte solo chiacchiere notturne con Miriana“, ha spiegato D’Anelli.

Nel cuore di Biagio, infatti, c’è già una donna. L’opinionista vive una splendida storia d’amore con Silvana Curcio come ha confermato anche la pagina Instagram “Investigatore Social” legato a Biagio da un rapporto d”amicizia. Ma chi è Silvana Curcio? Su di lei ci sono poche informazioni. Su Instagram, infatti, ha un profilo privato.

Silvana Curcio, fidanzata Biagio D’Anelli: le parole del gieffino

Silvana Curcio pare abiti a Stoccarda pur essendo originaria dell’Italia. Avrebbe vinto il concorso di Miss Germania e pare abbia partecipato nel 2004 anche a Miss Italia nel mondo. Biagio D’Anelli, se nella casa del Grande Fratello vip 2021 non ha ancora parlato della propria vita privata, l’ha fatto nel 2019 nel salotto di Pomeriggio Cinque.

Ai microfoni di Barbara D’Urso, l’opinionista raccontò: “Sono andato io personalmente a Stoccarda, è la prima volta che vado io da una donna. Sono felicissimo, sono innamorato, lo dico pubblicamente”. Bellissima e affascinante, rinuncerà alla propria riservatezza per fare una sorpresa al fidanzato durante la sua permanenza nella casa di Cinecittà?

