Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, notte sotto le coperte/ Passione al GF Vip?

Nuova coppia nella casa del Grande Fratello Vip 2021? La notte appena trascorso ha portato passione nella casa più famosa d’Italia. Dopo il bacio tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, anche Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli infiammano il gossip intorno al reality show. L’opinionista ha varcato la famosa porta rossa lunedì scorso insieme a Giacomo Urtis e Valeria Marini. Per non sconvolgere le abitudini della casa, ha deciso di dormire dove c’era posto. Approfittando dell’eliminazione di Clarissa Selassiè, Biagio si è così accomodato accanto a Miriana Trevisan nel lettone che è stato creato nella stanza arancione unendo due letti.

D’Anelli ha immediatamente legato con tutti trascorrendo molto tempo con Miriana, Lulù Selassiè e Sophie Codegoni che dormono al suo fianco. Con la Trevisan, tuttavia, pare stia nascendo un’intesa speciale. I due, durante l’aperitivo del giovedì sera, hanno ballato e scherzato tanto insieme fino al momento di ritrovarsi sotto le coperte.

Dopo aver assistito al momento di passione tra Sophie e Gianmaria, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si sono ritrovati sotto le coperte. I due dividono lo stesso letto e non si sa cosa sia accaduto. Del resto, non è la prima volta che accade. Anche negli scorsi giorni, infatti, l’ex ragazza di Non è la Rai e l’opinionista si sono ritrovati nella stessa posizione dando il via a rumors e indiscrezioni. A mettere tutto a tacere è stato lo stesso Biagio che ha poi raccontato cos’è successo sotto le coperte a Lulù, Sophie, Jessica e Giucas Casella.

Miriana e Biagio, dunque, avranno dormito sotto le coperte per parlare senza microfono ed evitare che i loro discorsi finiscano nelle clip? Per scoprire qualcosa di più sul loro rapporto, non ci resta che attendere l’inizio della nuova puntata in onda questa sera su canale 5. Nel frattempo, cliccate qui per vedere il video.



