Silvano Michetti in panico! Non vuole tuffarsi dall’aereo/ Caos all’Isola dei Famosi

Silvano Michetti sbarca all’Isola dei Famosi 2022 insieme a Nick Luciani. Dopo tanta attesa arriva il fatidico momento del tuffo dall’aereo, il più rappresentativo per qualsiasi naufrago. L’entusiasmo di Silvano, però, si trasforma ben presto in ansia ed infine in un panico quasi paralizzante. Mentre Ilary Blasi si collega con il nuovo naufrago, ancora incerto sul da farsi, qualcuno degli autori incita la conduttrice ad accelerare l’ingresso di Silvano Michetti sull’Isola.

Silvano Michetti, I Cugini di Campagna: concorrente Isola dei Famosi/ "Ho bloccato Lady Gaga sui social"

Silvano Michetti tentenna all’Isola dei Famosi, la paura blocca il tuffo dall’aereo, ma poi…

Ma è lo stesso Silvano a non sentirsela, così continua a rimandare il tuffo. “Togliti le cuffie e vai”, lo sprona ancora Ilary Blasi. Nicola Savino, invece, suggerisce a Nick Luciani di dargli una spintarella giù dall’aereo e favorire il suo approdo sull’Isola dei Famosi. Silvano temporeggia ancora, ma alla fine dopo diversi minuti di riflessione si prende coraggio e decide di tuffarsi. Tutto è bene quel che finisce bene, Silvano ce l’ha fatta. La sua avventura all’Isola dei Famosi può finalmente iniziare.

