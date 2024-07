Hanno annunciato la loro partecipazione durante un concerto, e i fan sono insorti con commenti di ogni tipo. Stiamo parlando della nuova conferma ufficiale di Ballando con le Stelle 2024, che vedrà i Cugini di Campagna nel cast. Anche loro, come tante delle altre new entry hanno inscenato un siparietto simpatico, fingendo di essere stati chiamati al telefono dalla conduttrice: “Abbiamo ricevuto una telefonata. Da chi? Milly Carlucci! Pronto Milly? Si, si, ci saremo”. Dopo l’annuncio della partecipazione di Alan Friedman è stato il turno della famosissima band, che lo scorso anno a Sanremo 2023 si è esibita dopo tanto tempo. Ovviamente le reazioni dei fan sono state tra le più disparate, a partire da chi ha accolto di buon grado la notizia a chi ha esordito con commenti di delusione.

La domanda che tutti si fanno è però una in particolare: “come faranno a gareggiare in quattro?”, del resto sono spuntate anche frasi ironiche su Instagram, in cui alcuni utenti si sono chiesti se per caso faranno balli di gruppo, ma questo è un mistero ancora da risolvere, anche se la produzione avrà già trovato la soluzione perfetta. Intanto, se Alan Friedman e i Cugini di Campagna sono stati appena confermati, saltano alcuni nomi, come quello di Melissa Satta che si è ritirata dando così posto a Federica Nargi, altra velina di Striscia La Notizia.

Cugini di Campagna, tutto sulla band icona degli anni ’70 italiani

Nati nel clue degli anni ’70, i Cugini di Campagna sono una delle band italiane più conosciute di sempre, famosissimi per la canzone “Anima mia”. Come dimenticare il loro storico falsetto neomelodico e le chiome ricce stile figli dei fiori? I membri sono Ivano Michetti e Silvano Michetti, due fratelli gemelli che nel corso degli anni hanno portato a livello internazionale alcuni dei classici della musica italiana, dando quindi il via ad una carriera di successi.

Non solo, grazie alla loro estetica sfrontata ed estremamente particolare, rappresentano ancora oggi delle icone a tutto tondo, con costumi sgargianti e nessuna paura di osare. Paura che del resto non hanno mai avuto nemmeno a rimettersi in gioco dopo tanti anni con la nuova canzone dei Cugini di Campagna “Lettera 22” presentata al Festival di Sanremo 2023, piazzandosi poi al 21esimo posto in classifica. Adesso è arrivato il momento di danzare a Ballando con le Stelle 2024 sotto la sapiente guida di Milly Carlucci e del futuro coach che li seguirà. Non si sa ancora come e in che modo, ma quel che è certo è che la loro presenza rivoluzionerà ancora una volta la storia del programma.