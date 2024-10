Sonia Bruganelli si commuove a Ballando con le stelle 2024 parlando della malattia della figlia Silvia

Sonia Bruganelli si commuove in un confessionale in cui parla della figlia Silvia Bonolis, nata con una importante malattia. “A 27 anni ho vissuto il dolore più grande quando invece avrei dovuto vivere la gioia più bella: la nascita di mia figlia”: è così che inizia lo sfogo dell’ex moglie di Paolo Bonolis, che racconta poi il dramma di aver scoperto, poco prima del parto, della malattia della figlia Silvia.

“Mia figlia Silvia è nata con una cardiopatia diagnosticata all’ottavo mese di gravidanza, quindi con tutte le negligenze del caso, non mie. Ero consapevole che da piccola, appena nata, avrebbe dovuto subite un’operazione. – ha poi continuato Bruganelli, ammettendo in lacrime che – io ce l’ho avuta 5 minuti addosso Silvia, appena è nata e me l’hanno messa addosso, perché era prima che la operassero. Era prima che avesse la mano messa male, prima che non riuscisse… poi, dopo l’operazione, era un’altra Silvia e lì è iniziato il mio viaggio.”