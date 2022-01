Silvia Fortini, chi è moglie Roberto Mancini/ Com’è nata la loro storia d’amore?

Silvia Fortini è la seconda moglie di Roberto Mancini: la coppia è convolata a nozze nel 2018, a tre anni di distanza dalla separazione del c.t. della Nazionale di calcio italiana da Federica Morelli, con cui è stato unito per circa venticinque anni e da cui ha avuto i tre figli.

I due si sono conosciuti nel 2016 nello studio legale di Roma in cui Silvia Fortini lavora come avvocato civilista e che si è occupato proprio di sbrigare le pratiche del divorzio tra Roberto Mancini e la prima moglie Federica Morelli. Poco dopo, tra l’allenatore azzurro e l’assistente legale, è sbocciato l’amore. La prima uscita in pubblico risale all’estate di quell’anno, quando furono fotografati insieme in vacanza a Saint Tropez. La loro unione dura ormai da più di cinque anni. La coppia ha deciso di mettere il sigillo al fidanzamento nel 2018, con le nozze celebrate in grande riservatezza.

Silvia Fortini, chi è la moglie di Roberto Mancini: avvocato di successo

Non si sa molto in merito alla vita privata di Silvia Fortini, moglie di Roberto Mancini. La donna è molto riservata, tanto che sembra stare molto lontana dai social network. Il suo profilo Instagram è privato, oltre a non avere alcun post pubblicato. L’unico follower è proprio il c.t. della Nazionale di calcio italiana. Le informazioni che si hanno in merito alla quarantaduenne romana sono quelle relative alla sua carriera da avvocato civilista.

Silvia Fortini è infatti a capo di un omonimo studio legale con sede a Roma che annovera tra i suoi clienti diversi volti di spicco del mondo dello spettacolo, oltre che importanti società commerciali e di servizi, banche e altre istituzioni finanziarie di ampio calibro. La donna appare particolarmente dedita al suo lavoro e la sua carriera di grande successo lo dimostra. È anche per la sua serietà e riservatezza che probabilmente è riuscita a conquistare Roberto Mancini.

