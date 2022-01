SILVIA MEZZANOTTE/ Dal compagno Massimiliano a Carlo Marrale: “I Matia Bazar…”

Silvia Mezzanotte, ospite a “Oggi è un altro giorno”, ha raccontato che Carlo Marrale è stato decisivo per l’ingresso della cantante nei Matia Bazar, sottolineando che la cantante era bravissima e pronta. “Ci incontrammo in maniera del tutto casuale poi in un albergo nel 2019 e ci sedemmo vicini. Iniziammo subito a cantare assieme ‘Stasera che sera’. Siamo due persone gentili dentro, credo che la gentilezza sia un cardine attraverso il quale si possano vincere molte battaglie e molte guerre”.

Silvia Mezzanotte "Giudice ad Amici? Sono pronta"/ "Credo in Dio e ho molta Fede"

L’artista ha poi evidenziato di provare una forte angoscia e ansia da prestazione: “Ora la sto provando a gestire, ma caratterialmente sono sempre stata una persona molto, troppo sensibile. La paura del giudizio degli altri mi ha sempre condizionato. Fortunatamente i miei genitori erano neutri, altrimenti se si fossero schierati io non avrei probabilmente mai cantato”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Silvia Mezzanotte "Da 11 anni innamorata di Massimiliano"/ "Maternità? Non mi manca"

Silvia Mezzanotte, la vita privata

Silvia Mezzanotte è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, venerdì 7 gennaio. La cantante si accomoderà nel salotto di Serena Bortone insieme a Carlo Marrale che stato il fondatore e autore di alcuni tra i più grandi dei Matia Bazar. Insieme hanno creato un nuovo sodalizio artistico. Nella vita privata, invece, Silvia Mezzanotte condivide le proprie giornate con Massimiliano, il compagno con cui vive una storia d’amore da ben undici anni.

L’artista, però, ha sempre protetto il proprio privato vivendo con discrezione e riservatezza il rapporto per rispettare la volontà del compagno che, non facendo parte del mondo dello spettacolo, preferisce che non si parli di lui. Recentemente, però, la Mezzanotte ha fatto un’eccezione parlandone per la prima volta all’interno del programma Dedicato.

SILVIA MEZZANOTTE, PERCHÈ HA LASCIATO I MATIA BAZAR?/ "Non mi sono più riconosciuta"

Silvia Mezzanotte e Massimiliano: un amore lontano dal gossip

Se della carriera di Silvia Mezzanotte si sa tutto, della vita privata dell’artista si sa davvero poco. Solo a luglio 2021, nel corso di un’intervista rilasciata al programma Dedicato, ha parlato della sua vita privata svelando di aver incontrato il fidanzato Massimiliano durante la preparazione di uno spettacolo.

“Ci siamo incontrati per uno spettacolo che aveva organizzato perché lui si occupa di disabilità e io, in quella circostanza, ho cantato di fronte ad un pubblico che era metà udente e metà sordo. Lui mi aveva chiesto le canzoni perchè, con le sue assistenti, le segnava in modo che anche le persone sorde potessero fruirne. Da lì è iniziato un percorso che ci ha poi portati a stare insieme”, ha svelato l’artista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA