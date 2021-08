Silvia Mezzanotte “Giudice ad Amici? Sono pronta”/ “Credo in Dio e ho molta Fede”

Silvia Mezzanotte, storica voce dei Matia Bazar e cantante solista di indubbia qualità, è intervenuta quest’oggi nel corso della trasmissione Trends&Celebrities, andata in onda su Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. Il suo intervento in collegamento audiovisivo si è aperto con un ricordo di Giancarlo Golzi, batterista dei Matia Bazar deceduto sei anni fa: “Si tratta di una di quelle ferite che non si ricuce, anche per mia espressa volontà. C’è la volontà di tenerlo vivo nei miei pensieri, è stato un fratello maggiore per me. Questo è stato il motivo per cui non mi sono più ritrovata nella formazione dei Matia Bazar, che ho lasciato”.

Nello spettacolo “Le mie regine”, Mezzanotte porta in scena le grandi donne dello spettacolo: voci femminili, attrici e cantanti “che hanno contribuito a farmi divenire ciò che sono oggi. Hanno avuto tutte vite personali complicate, anche per la paura del giudizio. Illustro anche la condizione della donna nel mondo dello spettacolo, che si complica se si ha una famiglia o si è una mamma”. Per quanto concerne la situazione terribile che stanno affrontando le donne in Afghanistan, l’artista si è detta “molto rammaricata: da qui è difficile comprendere cosa sta succedendo. Sono scomparse, chiuse in casa, tornate indietro a un ventennio fa, quando la figura della donna doveva essere cancellata. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione su questo argomento”.

SILVIA MEZZANOTTE, TRA LAVORO E FEDE

Immancabile, per Silvia Mezzanotte, un riferimento al programma “Tale e Quale Show”, da lei vinto. “Il consiglio, valido per tutti i partecipanti, è di non sottovalutare l’impegno, che è tutt’altro che semplice. Anche se sei in grado di cantare, imitare è un’altra cosa. Serve capacità di omaggiare e di limitarsi ,senza fare la caricatura dei personaggi”. Tra le cantanti interpretate dalla cantante nella sua avventura su Rai Uno, anche Laura Pausini: “La più difficile in assoluto, perché la mia voce è molto distante da quella di Laura. Sono stata anche la sua corista qualche anno fa, nel brano ‘La Solitudine'”.

Dopo un’esortazione alla vaccinazione contro il Coronavirus, Silvia Mezzanotte ha rivelato che si sentirebbe pronta a essere giudice ad “Amici”, visto che “mi occupo già dei giovani con molto amore nelle mie accademie”. Il suo rapporto con la Fede? “La porto in ogni mio spettacolo, cantando un’Ave Maria: la mia Fede è incentrata su un profondo rispetto, è nata insieme a me ed è cresciuta dentro di me, visto che vengo da una famiglia laica. È stata la voce a farmi capire l’importanza di Dio. Ho subito compreso, a cinque anni, che era un dono”.



