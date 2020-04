Silvia Notargiacomo, ex Ermal Meta/ 9 primavere d’amore con lei, poi…

Silvia Notargiacomo è la ex compagna di Ermal Meta, il cantautore albanese ospite di “Verissimo – Le Storie” di Silvia Toffanin in onda sabato 4 marzo 2020 su Canale 5. Durante l’intervista il cantante di “Vietato morire” ha raccontato della sua storia d’amore con la speaker radiofonica con cui è stato legato per nove lunghi anni e a cui ha dedicato la canzone “9 primavere”. Nonostante l’amore sia finito Ermal ha ancora parole di grande stima ed affetto per la ex compagna: “senza la sua presenza – ha dichiarato a Verissimo – io non ce l’avrei fatta a fare tutto quello che ho fatto. Lei è stata il mio ombrello quando pioveva e la mia coperta quando avevo freddo”. Dopo nove anni d’amore e una canzone la coppia però ha deciso di allontanarsi e lasciarsi; non è dato sapere quali siano i motivi che li hanno spinti a dirsi addio, ma una cosa è certa i due sono ancora oggi in buonissimi rapporti. Ermal, intervistato da Vanity Fair, parlando proprio della sua ex compagna aveva dichiarato: “ho avuto una storia di nove anni e mezzo. Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano solo lei e me”.

Silvia Notargiacomo, ex Ermal Meta: “sono felice per te”

Classe 1983, Silvia Notargiacomo è nata a Roma. Sin da bambina si appassiona al mondo della musica e delle radio. Una volta terminati gli studi e conseguito il diploma, Silvia ha cominciato a lavorare nel mondo delle radio debuttando a soli 19 anni a “Magic Tv”, una piccola realtà televisiva. Poi il grande salto: comincia a lavorare per Telenorba e Telebari e poco dopo debutta anche nel mondo della televisione come conduttrice di alcuni festival nazionali di giovani talenti. La speaker balza poi agli onori della cronaca rosa per la lunga storia d’amore con Ermal Meta, il cantautore albanese di “Non ci avete fatto niente” con cui è stata nove anni. La loro storia termina proprio nel 2018 anno della consacrazione artistica per Ermal che trionfa a Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro col brano “Non ci avete fatto niente”. Una vittoria condivisa dalla stessa Silvia che ha dedicato al suo ex compagno un bellissimo messaggio sui social: “ecco la Felicità: sono tutte quelle piccole cose che hai accolto, accarezzato, amato ad averti portato fin qui… ed io sono felice con te”.



