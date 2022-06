Silvia Notargiacomo, ex fidanzata di Ermal Meta/ “E’ stata il mio ombrello quando…”

Silvia Notargiacomo, ex fidanzata e musa ispiratrice di Ermal Meta

Silvia Notargiacomo è l’ex fidanzata del celebre cantante Ermal Meta. In molti la conoscono per la sua carriera di speaker radiofonica, un talento che le ha permesso di arrivare alla conduzione di diversi programmi musicali trasmessi dal canale di Telecom Italia, Alice e Rai Radio 1. Ecco che dopo aver collezionato esperienze di prestigio, Silvia è diventata collaboratrice del Teatro Sistina di Roma insieme a Fiorello. E’ stata inoltre la musa ispiratrice di Ermal Meta per quasi 10 anni, un periodo vissuto molto intensamente con il compagno, tra alti e bassi.

Chiara Sturdà, la fidanzata di Ermal Meta/ Il grande amore dopo la rottura con Silvia

Silvia Notargiacomo ed Ermal Meta, quanta strada fatta insieme. Il cantante: “E’ stata il mio ombrello”

Nonostante la rottura Ermal Meta ha sempre riservato parole al miele per la sua ex fidanzata, mantenendo la parte bella del loro rapporto. “È il mio modo per ringraziare questa persona”, ha detto Ermal Meta, ammettendo che “senza di lei non ce l’avrei mai fatta in questi ultimi anni. È stata il mio ombrello quando pioveva e la mia coperta quando sentivo freddo”. Insomma, i due hanno condiviso davvero tanto nel loro percorso insieme, tra cui la passione per la musica e la radio. Silvia è sempre stata innamorata di questo mondo, basti pensare che da piccola sua mamma la svegliava con la radiolina portatile attaccata all’orecchio. Oggi Ermal si è rifatto una vita con Chiara Sturdà ma conserva un ricordo speciale della sua ex Silvia.

