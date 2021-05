Silvia Pippia, moglie Fabrizio Bentivoglio/ L’incontro sul set, poi il matrimonio

Silvia Pippia è la moglie di Fabrizio Bentivoglio, l’attore candidato al Premio David di Donatello 2021 nella categoria miglior attore non protagonista per il film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”. Un nuovo importante riconoscimento per l’attore e regista che è sentimentalmente legato da anni a Silvia Pippia arrivata nella sua vita come un fulmine a ciel sereno a tre anni di distanza dalla fine dell’amore con Valeria Golino. L’incontro tra i due è avvenuto sul set cinematografico di un film a cui stavano lavorando entrambi. Era il 2004 quando i due attori si sono incrociati sul set del film “L’amore ritorna”. Un titolo in cui si sono ritrovati in pieno visto che dal loro primo incontro i due attori non si sono mai più allontanati; prima sono diventati amici e poi tra i due è nato un grande amore che li ha portati pochi anni dopo hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è stato celebrato nel 2021 e sull’altare l’attrice portava in grembo il figlio Matteo. In realtà si tratta del terzo figlio nato dal loro amore, visto che Fabrizio Bentivoglio e Silvia Pippia hanno anche altri due figli: Vera, nata nel 2007 e Federico classe 2009.

Chi è Silvia Pippia, moglie di Fabrizio Bentivoglio

Ma chi è Silvia Pippia, la moglie di Fabrizio Bentivoglio? Oggi lavora come attrice, ma prima per alcuni anni ha militato nella società sciistica ‘Sci Club Fana” riscontando anche un discreto successo. Diversi, infatti, i trofei vinti nel Gigante e nello Speciale. Ad un certo punto però ha deciso di cambiare del tutto la sua vita dedicandosi al cinema. Prima però la donna ha studiato recitazione a Roma e dopo ha cominciato a farsi conoscere ed apprezzare nel mondo della recitazione. Nel 2004 è sul set del film “L’amore ritorna” diretto da Sergio Rubini in cui ha lavorato con Giovanna Mezzogiorno, Margherita Buy, Mariangela Melato e con lo stesso Fabrizio Bentivoglio. L’incontro sul set ha spinto lei e Fabrizio Bentivoglio a conoscersi: prima un’amicizia e poi dopo è scattato l’amore.

