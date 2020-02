Silvia Provvedi incinta/ “Sarò mamma a giugno. Il nome? Già scelto, si chiamerà…”

Silvia Provvedi è incinta: la gemella di Giulia, con cui forma il duo canoro de “Le Donatella”, conosciuto in tutt’Italia sin dai tempi della loro partecipazione congiunta a “X Factor”, come vi abbiamo già preannunciato nei giorni scorsi aspetta un figlio dal suo fidanzato Giorgio De Stefano. Il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini e in edicola a partire da domani, mercoledì 12 febbraio, pubblica le prime foto esclusive della cantante con il pancione, oltre a un’intervista, di cui sono state diramati alcuni passaggi in anteprima. Silvia Provvedi, ad esempio, ha svelato a grandi linee la data del parto: “A giugno diventerò mamma, per la felicità di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore”. Fra i due futuri neogenitori vi sono un’alchimia magica e una sintonia a dir poco perfetta, dal momento che le idee sul nome da assegnare al loro primogenito (o alla loro primogenita) sono tutto sommato abbastanza chiare: “Stiamo ancora discutendo su quest’aspetto, diciamo che al momento i nomi in pole position sono due. Se sarà maschio si chiamerà Andrea, se sarà femmina, invece, Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme ai miei genitori a Milano”. Al termine della gravidanza, sarà tempo di pensare alle nozze? “Non mi è mai interessato il matrimonio – afferma Silvia Provvedi –, anche se, adesso che sono incinta, ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce. Diamo però tempo al tempo”.

