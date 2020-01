Silvia Rocca/ “Vorrei tornare nuda in Tv con ‘Spicy Tg’, Renzi? Non gliela darei mai”

Definire con una sola parola Silvia Rocca – sorella della più celebre attrice Stefania – non è semplice. Ex modella, ma anche ex diva dei calendari, topless dj, scrittrice erotica, sexy giornalista ed opinionista, nel 2004 fu anche concorrente della prima edizione del reality show La Fattoria, condotto da Daria Bignardi. Dopo un passato da showgirl a tutto tondo, di Silvia Rocca si sono perse le tracce. La donna ha vissuto a lungo in Australia, dove ha sposato un uomo del posto dal quale ha avuto una figlia. Da qualche tempo si è separata ed ora, come riporta un comunicato stampa pubblicato da Dagospia, Silvia è pronta a fare ritorno in Italia dalla fine del mese, ospitata in un primo momento dalla sorella Stefania, con la quale ha un ottimo rapporto. Il periodo trascorso in Australia lo ha definito un vero e proprio “esilio” oggi terminato. Per questo ha deciso di raccontarsi senza mezzi termini rivelando: “prima di trasferirmi all’estero mi candidai con Forza Italia, ma la potenza Renzi di allora era molto forte (e anche lo sponsor); Matteo Renzi non mi è mai piaciuto, non gliela darei nemmeno se ci trovassimo soli su un’isola deserta”.

SILVIA ROCCA TORNA IN ITALIA E SOGNA LA TV

Oggi Silvia Rocca ha 51 anni ma nonostante questo ha un fisico mozzafiato. In merito al suo lavoro da “topless Dj” ha dichiarato: “fisicamente sono ancora una bomba, il lato B è il mio punto forte! Oltre a fare la dj la cosa che mi riesce meglio sono i calendari, ne ho fatti di bellissimi! Per esibirsi in un dj set bisogna saper suonare, ho suonato in tutto il mondo, il pubblico da discoteca bisogna inzigarlo con della bella musica, se metti la musica sfigata nonostante le tett* fuori non è sufficiente, è questo che le donne ancora non hanno capito”. L’ex modella si è sempre definita una donna libera ed indipendente e alle donne in cerca di un uomo consiglia di trovarsi un fidanzato solo se ne hanno voglia loro. A renderla celebre al grande pubblico, all’inizio degli anni Duemila fu la trasmissione “Spicy Tg” in cui la Rocca intervistava nuda i suoi ospiti. Ripensando a quel periodo oggi commenta: “Spicy Tg è nato da una mia idea che ho costruito insieme a Vittorio Feltri, mi pagarono tra l’altro molto bene. Mi piacerebbe molto riproporre questa trasmissione vent’anni dopo, e non avrei affatto problemi a denudarmi!”. Tuttavia ammette che non è semplice lavorare senza scendere a compromessi. In merito alla possibilità di fare un film a luci rosse commenta: “Mai e poi mai!”, mentre sogna di partecipare al reality l’Isola dei Famosi.

