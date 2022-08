Silvia Salemi “I miei capelli? 25 anni con lo stesso taglio”/ “Ecco perché non ho mai cambiato”

Silvia Salemi e l’importanza della voce: “Il canto per me è una terapia”

Silvia Salemi si racconta a Roberta Capua nel corso della puntata di Estate in diretta del 5 agosto 2022 e ripercorre insieme alla conduttrice le tappe del suo successo. Cantante, conduttrice, speaker radiofonica, Silvia mette al centro della sua vita la sua voce, mezzo attraverso il quale ha conquistato la notorietà. “Per me il canto è una terapia, ogni volta viene fuori la voce un’emozione nuova, non è mai risolta la voce, si riempie della tua storia, delle imperfezioni ma anche delle vittorie che la vita ti dà.”, spiega in diretta su Rai 1.

Silvia Salemi racconta inoltre di non essere una donna legata all’aspetto esteriore, al sentirsi giovane a tutti i costi. La cantante, anzi, accetta con tranquillità lo scorrere degli anni anche sulla propria pelle e ne spiega perché: “Detesterei essere uguale ad altre milioni di donne, siamo tutti diversi e ne dobbiamo essere fieri. I segni sul volto sono il proprio vissuto, senza questi non si racconta ciò che si è”.

A proposito di aspetto fisico, Silvia Salemi negli anni si è distinta non solo per la sua voce ma anche per il suo taglio di capelli. Dalla sua prima apparizione al Festival di Sanremo, la cantante li ha sempre portati cortissimi, senza mai farli crescere: “Sono 25 anni che porto questo taglio, è legato a ‘A casa di Luca’”, ha spiegato la Salemi, spiegando infine che “Non ho cambiato perché è una perdita di tempo, stai ora dal parrucchiere, non avere il viso aperto, io non mi nascondo.”

