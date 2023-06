Silvia Salis: “La nascita di mio figlio Eugenio sarà una grande gioia”/ “Mio marito Fausto Brizzi vuole…”

Silvia Salis e l’attesa del figlio Eugenio

Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e moglie di Fausto Brizzi, al sesto mese di gravidanza, si racconta nel salotto di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata del 6 giugno. Bellissima e in perfetta forma, la Salis racconta che sta aspettando un maschietto che si chiamerà Eugenio, come suo padre, e che nascerà a Genova, la sua città natale. Per partorire a Genova, precisamente presso l’ospedale Gaslini, la Salis trascorrerà a Genova le ultime settimane di gravidanza. Inoltre, per permettere al marito di essere presente al parto, spiega che probabilmente partorirà con un cesareo.

“Probabilmente sarà un cesareo perché mio marito Fausto vuole esserci a tutti i costi e quindi dobbiamo decidere la data per evitare che, chissà dove siamo, quando nasce”, spiega la Salis che, sul modo in cui concilierà lavoro e maternità aggiunge – “è difficile conciliarlo quando non si hanno aiuti. Io devo essere onesta, ho tanti aiuti che mi permetterà di continuare a fare il mio lavoro. e’ difficile quando non ci sono questi aiuti”.

Silvia Salis e il rapporto con il padre Eugenio

Legatissima alla famiglia d’origine, Silvia Salis non nasconde di aver trovato nella propria famiglia tutto l’aiuto e il sostegno per raggiungere i propri obiettivi. Un ruolo fondamentale l’ha giocato il padre: “Il vero femminista in famiglia è stato lui. Per mio padre non eravamo le principessa di papà, eravamo delle giovani donne con diritti e doveri”, dice Salis.

Campionessa di lancio del martello, il padre era il custode del campo. Un giorno, da neopatentata, Silvia Salis restò senza benzina. Il padre la raggiunse con una tanica di benzina lanciandole un messaggio ben preciso: “Mi disse che essendo figlia di un operaio non potevo permettermi di essere una cretina e quindi quella sarebbe stata l’ultima volta”, conclude.

