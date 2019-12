Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi si sono sposati?/ Matrimonio segreto: scoop!

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sarebbero marito e moglie. Almeno è questo che annuncia il settimanale Nuovo nel numero in edicola questa settimana. La conduttrice e il vicepresidente Mediaset, secondo quanto si legge tra le pagine delo gionarle diretto da Signoretti, si sarebbero sposati in gran segreto. E non è tutto, perché sembrerebbe anche che la cerimonia si sia già celebrata da diversi mesi. Il tutto sarebbe stato fatto in gran segreto proprio per mantenere la loro privacy, alla quale da 18 anni a questa parte hanno sempre tenuto in modo molto particolare. C’è da dire che non è la prima volta che si parla di matrimonio per la coppia: è anche vero che una settimana sì e l’altra pure i due sono al centro del gossip proprio sulla questione nozze. Stavolta sarà vero o si tratta dell’ennesimo gossip?

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, matrimonio segreto e terzo figlio in arrivo?

Ma lo scoop lanciato dal settimanale non si ferma al matrimonio. Stando a quanto si legge, Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin starebbero pensando anche di allargare la famiglia. Dopo la nascita di Lorenzo Mattia e di Sofia Valentina, pare che la coppia abbia il desiderio di avere un terzo figlio. Un gossip che, al momento, non trova alcuna conferma dai diretti interessati, né per quanto riguarda il matrimonio segreto né tantomeno per il terzo figlio. Dichiarazioni ufficiali potrebbero arrivare nelle prossime ore o anche nel corso della prossima puntata di Verissimo, dove la conduttrice viene spesso anche punzecchiata su questo aspetto dai suoi ospiti. Più difficile invece che arrivi da Berlusconi, vista la sua riservatezza in questi casi.

