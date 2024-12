Chiara Tramontano a Verissimo: “La vita dei miei genitori è finita”

Chiara Tramontano è stata ospite oggi pomeriggio 8 dicembre 2024 in quel di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin che è tornato a parlare della drammatica morte di Giulia Tramontano, uccisa da Alessandro Impagnatiello, da poco condannato all’ergastolo.

Al Bano a Domenica In: “Non parlo di Sanremo 2025, ma lo guarderò”/ “Fare il nonno è fantastico…”

“L’amore che provo per mia sorella non lenisce, io trovo assurdo che mia sorella sia sotterrata, che non abbia mai conosciuto il nipote, trovo assurdo che io abbia avuto paura che l’ergastolo non arrivasse. I miei genitori sono la barca di carta del fiume della vita che ci trasporta, sono fragili e insicuri, se il fiume si ferma si fermano anche loro, sono carta che si distrugge subito, cerchiamo di mettere i pezzi vicini. E’ vero che la loro vita è finita, sono dei grandi genitori, ci hanno cresciuti con il senso di giustizia, come persone dedite allo studio e all’istruzione”

Bianca Balti, chi sono gli ex e le figlie/ Da Cristian Lucidi a Helly Nahmad, con Matilde e Mia

Verissimo, Chiara Tramontano rivela: “Impagnatiello? Inimmaginabile definirlo umano”

Riguardo ai genitori, Chiara Tramontano ha confidato: “Mia madre è sempre stata una spalla, ci ha sempre detto di farci una famiglia perché l’amore ci avrebbe salvate, avrei potuto nascere in una famiglia in cui questi valori erano assenti”. Su Impagnatiello, Chiara Tramontano ha detto: “E’ inimmaginabile definire umana una persona così, penso perché una cosa del genere sia dovuta succedere a noi, l’anima di mia sorella era sensibile, non capisco come non abbia visto una persona così, questo è il difetto delle persone sensibili, pensano sempre agli altri”.

Ferzan Ozpetek, retroscena su Mara Venier nel nuovo film ‘Diamanti’/ “Non volevi farlo, avevi paura…”

A Verissimo Chiara Tramontano ha poi aggiunto: “Pensavo che lei fosse esausta dei tentennamenti riguardo al figlio, ho temuto che potesse farsi del male, non c’era nessun motivo per il quale Giulia sarebbe potuta diventare una vittima di femminicidio, in quei tre giorni ho sperato fino alla fine, ho sognato una sua chiamata, i sogni hanno una fine”. Chiara Tramontano ha parlato poi delle scoperte fatta dalla sorella Giulia sulla doppia vita di Impagnatiello: “Aveva portato mia sorella a dubitare riguardo al fatto di portare avanti una gravidanza dal momento che la loro relazione si stava sgretolando”.