Silvia Toffanin/ “Pier Silvio Berlusconi? Essere la sua compagna mi ha aiutata ma…”

Il debutto televisivo di Silvia Toffanin sarà rivissuto oggi nella puntata di Techetechetè durante la quale saranno trasmessi gli inizi in tv. Per la conduttrice Mediaset e compagna di Pier Silvio Berlusconi, la data da segnare è il 1997 quando fu presentata da Fabrizio Frizzi come concorrente dell’edizione di quell’anno di Miss Italia con tanto di fascia “ragazza Sasch”. La giovane veneta da allora ha collezionato varie esperienze lavorative sul piccolo schermo fino a diventare la regina del sabato pomeriggio con il suo “Verissimo”, rotocalco che riesce a mixare alla perfezione i momenti di leggerezza a quelli di pura commozione. La Toffanin è stata spesso al centro del gossip sulle sue mancate nozze con il vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi. La realtà è che per entrambi le nozze non rappresentano affatto la priorità. I due infatti non sentirebbero l’esigenza di stipulare un contratto di amore eterno in quanto sono da anni una coppia molto unita anche grazie alla presenza dei loro bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. “Il nostro rapporto è cresciuto con noi e si è evoluto. Io e Pier Silvio siamo molto uniti. Perché un rapporto funzioni, è necessario che ci sia sempre la fiducia, passione e stima reciproca”, aveva commentato in una passata intervista rammentata anche da La Nostra Tv.

SILVIA TOFFANIN PRONTA A TORNARE CON VERISSIMO

Silvia Toffanin non ha mai nascosto che la presenza di Pier Silvio Berlusconi l’abbia aiutata anche nella carriera, sebbene abbia sempre cercato di dare il massimo in ogni cosa che faceva: “Certamente essere la sua compagna mi ha aiutata nel corso della carriera ma io ci metto il doppio dell’impegno in quello che faccio proprio per il grande senso di responsabilità che provo nei suoi confronti”, aveva confidato all’amica Ilary Blasi durante una puntata di Verissimo andata in replica nei mesi del lockdown. Dopo una lunga pausa, dunque, anche l’ex letterina di Passaparola si prepara a tornare davanti la telecamera: è fissato al prossimo 12 settembre il ritorno di Verissimo nel pomeriggio del sabato di Canale 5. Per la Toffanin si tratterà della quindicesima volta alla conduzione di uno dei programmi più amati di sempre e temutissimo dalla concorrenza. Nel corso della trasmissione, anche nella nuova edizione non mancheranno le interviste a personaggi celebri pronti a raccontarsi al cospetto dell’attenta conduttrice.



