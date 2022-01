Silvia Tortora, come è morta/ Lottò per la verità su papà Enzo: “30 anni di disgusto”

È MORTA SILVIA TORTORA A ROMA: AVEVA 59 ANNI

Notizia triste nel mondo della tv e del giornalismo: è morta Silvia Tortora, la prima figlia del grande conduttore e giornalista Enzo Tortora (avuta dalla seconda moglie Miranda Fantacci). Sono ancora pochissime le informazioni filtrate dalla famiglia in profondo lutto, quello che è noto è che Silvia Tortora versasse da giorni in condizioni di salute molto serie.

A comunicare come è morta ci ha pensato l’ANSA spiegando che la giornalista e autrice tv è mancata, a soli 59 anni, stamane in una clinica di Roma dove era ricoverata. Silvia Tortora lascia la famiglia, in particolare la sorella minore Gaia (giornalista anche lei, volto noto del TgLa7) e il marito attore Philippe Leroy, sposato nel 1990 e da cui ha avuto due figli Michelle e Philippe. Fin dalla giovane età, dopo la tremenda vicenda giudiziaria che colpì il padre, Silvia intraprese la carriera di giornalista iniziando a collaborare con Giovanni Minoli per “Mixer” e poi per “La storia siamo noi”, realizzando diverse grandi inchieste (tra cui, Mia Martini, Renato Vallanzasca, Francesco Totti e, ovviamente, la storia di papà Enzo Tortora).

LA LOTTA DI SILVIA TORTORA PER LA VERITÀ SUL PAPÀ ENZO

Proprio in memoria dell’amato papà, Silvia Tortora per anni si dedicò anima e corpo a ripercorrere tutte le tappe del clamoroso e indegno “errore giudiziario” che rovinò per sempre la vita di Enzo Tortora. In occasione del 30esimo anniversario della morte del padre, Silvia all’ANSA spiegò con schiettezza, «Dal mio punto non è cambiato nulla: sono 30 anni di amarezza e di disgusto». Si aspettava una riforma piena della giustizia affinché non potesse più accadere quanto avvenuto col padre: «invece non è accaduto. I processi continuano all’infinito. Anzi in 30 anni c’è stata una esplosione numerica». Ha descritto la morte del padre come un “sacrificio”, in quanto «Enzo è stato prelevato dalla sua vita senza che venisse aperta una Commissione d’inchiesta, senza che nessuno pagasse per quell’errore. Anche se penso che Enzo se ne sia andato troppo presto, è meglio che non veda questo schifo. A cosa è servito il suo sacrificio? La potenza del dolore e dell’ingiustizia ha provocato un solo effetto: la sua morte». Silvia Tortora ha pubblicato anche diversi libri tra cui “Cara Silvia” (Marsilio 2002) che raccoglie tutte e lettere che il padre Enzo le scrisse dal carcere.

