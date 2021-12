Silvia Verdone, moglie Christian De Sica/ Lui: “Suo fratello Carlo ce l’aveva con me”

Silvia Verdone è la moglie di Christian De Sica. Il celebre figlio d’arte, prima di salire all’altare con la sorella dell’altrettanto famoso Carlo Verdone, è stato fidanzato con l’attrice Isabella Rossellini. Poi nel 1980 ha pronunciato il fatidico sì con Silvia, figlia dello storico cinematografico Mario Verdone, oltre ad essere la sorella di Carlo e Luca. Dopo il matrimonio, Silvia e Christian De Sica mettono al mondo i due figli Brando e Maria Rosa, a cui entrambi sono legatissimi.

La figlia Maria Rosa è apparsa lo scorso aprile al fianco del papà nel programma di Rai 1 Una serata tra amici. Ma tornando alla storia d’amore con Silvia, sappiamo che sbocciò quando lei era ancora giovanissima e quando De Sica dovette superare le resistenze della famiglia di lei. All’epoca, infatti, Silvia aveva solo quattordici anni e il fratello Carlo non vedeva di buon occhio la frequentazione con l’attore.

Christian De Sica e lo scontro con Carlo Verdone per sua sorella Silvia: “Mi disse che ero un put*aniere”

In una simpatica intervista rilasciata da Christian De Sica, che naturalmente oggi va d’amore e d’accordo con Carlo Verdone e più in generale con tutta la famiglia di Silvia, aveva svelato alcuni curiosi retroscena relativi ad uno scontro con colui che sarebbe diventato il futuro cognato. “Una volta mi sono scontrato con Carlo Verdone, che è anche mio cognato, davanti a casa mia. Lui dice che mi ha menato, invece ci siamo solo strattonati, lui ce l’aveva con me perché uscivo con sua sorella”.

“Mi diceva: “Tu sei un pu******re, esci con mia sorella che ha la coda di cavallo, è piccola!”, la ricostruzione di Christian De Sica. Come dicevamo, i due si sono sposati nel 1980 e dalla loro unione sono nati due figli Brando e Maria Rosa. Evidentemente il buon Carlo Verone si sbagliava sul conto di Christian De Sica, dato che assieme a sua sorella ha formato una bellissima famiglia.



