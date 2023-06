Silvio Berlusconi, chi sono i genitori?/ Mamma Rosa e papà Luigi: la famiglia e gli aneddoti

Silvio Berlusconi, chi sono i genitori del leader di Forza Italia, Luigi Berlusconi e Rosa Bossi

Nelle ore segnate dal ricovero al San Raffaele di Milano di Silvio Berlusconi, con la successiva triste notizia della morte, l’attenzione mediatica generale si focalizza sul leader di Forza Italia e i cari, tra cui anche i genitori Luigi Berlusconi e Rosa Bossi. La mitica madre del Cav è mancata nel 2008 mentre il padre di Berlusconi – il cui nome è andato poi anche all’ultimo genito dell’ex Premier – è venuto a mancare prima della “discesa in campo” del figlio, nel lontano 1989.

LUIGI BERLUSCONI, CHI È L'ULTIMO FIGLIO DI SILVIO BERLUSCONI/ Dalle imprese alle nozze con Federica Fumagalli

Mentre di Luigi Berlusconi spesso si è parlato in maniera sprezzante dalla stampa vicina alla sinistra per il suo passato di funzionario bancario nella Banca Rasini, molti sono gli aneddoti legati alla “Mamma Rosa” di cui Berlusconi spesso elogiava il carattere e la dolcezza (del papà invece parlava spesso dell’ambizione e della tenacia nelle imprese imprenditoriali). «Quando ho compiuto 70 anni – ricorda la madre in un libretto scritto dal figlio “Una storia italiana”, inviato a tutti gli italiani in occasione delle politiche del 2001 – Silvio era a Parigi e mi ha mandato 70 rose alte come me. Poi a mezzanotte sento suonare il campanello: era lui. Si è scusato per l’ora, mi ha riempito di baci e mi ha portato in casa questa Madonna aiutato dall’autista. È stata scolpita nel 1936, l’anno in cui è nato lui. Per questo me l’ha donata».

Mediaset, come cambia il palinsesto per la morte di Berlusconi/ Programmi cancellati, spazio agli speciali

Silvio Berlusconi é il primo figlio di tre fratelli

Classe 1936, Silvio Berlusconi nasce a Milano il 29 settembre ed é il primo di tre figli (due maschi e una femmina) dei genitori Luigi Berlusconi, impiegato alla Banca Rasini, e Rosa Bossi, casalinga. Con la complicità dei genitori che lo seguono nella crescita e nel percorso formativo, Silvio Berlusconi consegue la maturità classica al liceo salesiano Copernico e s’iscrive all’Università Statale, facoltà di Giurisprudenza. Ma, nel frattempo, da giovanissimo si lancia nel mercato del lavoro. A tempo perso, il fratello di Paolo e Maria Antonietta Berlusconi vende spazzole elettriche porta a porta, fa il fotografo ai matrimoni e ai funerali, suona il basso e canta nella band dell’amico d’infanzia Fedele Confalonieri (anche sulle navi da crociera). Poi, per il figlio di Luigi Berlusconi e Rosa Bossi, arriva il primo impiego saltuario nella Immobiliare costruzioni. Dopodiché, per la gioia dei genitori, la sua e i suoi cari si laurea in legge con 110 e lode, a Milano: la tesi di laurea é incentrata sugli aspetti giuridici del contratto pubblicitario, e il celebre politico di influenza globale vince una borsa di studio di 2 milioni messa in palio dalla concessionaria Manzoni.

LEGGI ANCHE:

SILVIO BERLUSCONI/ Forza Italia, Milan e Mediaset: il Presidente che "discese in campo" nel 1994

© RIPRODUZIONE RISERVATA