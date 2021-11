Silvio Berlusconi/ “Io al Quirinale? Non ho i voti. Servirebbe una donna, ma non c’è”

Silvio Berlusconi a tutto tondo sull’elezione del presidente della Repubblica in programma tra tre mesi. Intervenuto ai microfoni di Bruno Vespa per la presentazione del libro “Perché Mussolini rovinò l’Italia (e come Draghi la sta risanando)”, il leader di Forza Italia ha ammesso di non vedere i presupposti per un capo dello Stato donna…

Carlo Calenda/ "Sarebbe uno spreco mandare Draghi al Quirinale"

Come evidenziato da Silvio Berlusconi, per il Quirinale servirebbe «l’immagine di una donna protagonista del mondo politico, sociale, culturale ed economico». Ma, come dicevamo, l’ex presidente del Consiglio non vede un profilo all’altezza: «Non mi pare che si sia ancora manifestata».

SILVIO BERLUSCONI: “IO AL COLLE? NON HO I VOTI”

Silvio Berlusconi è stato accostato dai vertici del Centrodestra – in particolare da Matteo Salvini e Giorgia Meloni – al Colle per il dopo Sergio Mattarella, ma si è detto pessimista sulle effettive possibilità. «Mi sembra inopportuno parlare del Quirinale quando è ancora in carica l’attuale presidente della Repubblica. Peraltro, non sarebbe un’elezione facile, perché il centrodestra non avrebbe da solo i voti necessari», ha spiegato Silvio Berlusconi nel corso del suo intervento: «Da dove potrebbero arrivare gli altri voti allora? Ci sono 290 deputati e senatori usciti dai gruppi parlamentari originari. In tanti mi sono amici, ma, ripeto, è ancora tutto da vedere».

Beppe Grillo/ "Senza reddito universale, l'Italia finisce come Squid Game"

LEGGI ANCHE:

Luigi Di Maio/ "No al voto anticipato. Berlusconi al Quirinale? Improbabile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA