Silvio Berlusconi, oggi l’87esimo compleanno/ Barbara Berlusconi: “Dentro di me un vuoto”

Barbara Berlusconi, figlia di Silvio, rompe il silenzio e pubblica un post su Instagram dedicato al compianto presidente di Forza Italia. A poco più di tre mesi dalla morte del Cavaliere, datata lo scorso 12 giugno, la figlia dell’ex presidente del Consiglio ha voluto ricordare il padre a poche ore da quello che sarebbe stato il suo 87esimo compleanno. Una foto in cui si vedono entrambi vicini con la maglia del Milan con la scritta ‘Presidente’ sopra il numero 1.

Toccante il messaggio allegato allo scatto: “Caro papà, domani (oggi ndr) sarebbe stato il tuo compleanno. Quando chiudo gli occhi, vedo ancora il tuo sorriso rassicurante e sento il calore della tua mano nella mia”, le parole della terzogenita del Cavaliere pubblicate sul suo profilo Instagram. “Avevi un cuore grande e un’anima nobile. Sebbene molti ti conoscano per i tuoi successi imprenditoriali e per il tuo carisma politico, io ho avuto il privilegio di vedere l’uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano”.

SILVIO BERLUSCONI, IL MESSAGGIO DI BARBARA: “LA TUA ASSENZA…”

Quindi Barbara Berlusconi prosegue: “La tua assenza ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro. Con ogni gesto hai plasmato la mia crescita insegnandomi il valore della determinazione e del coraggio. Hai sempre creduto nella libertà come diritto inalienabile di ogni individuo e nel rispetto come pilastro di ogni relazione. Il mio cuore si riempie di gratitudine ogni volta che penso a te, all’uomo che eri e all’incredibile padre che sono stata fortunata ad avere”.

“Mentre il tempo passa e il mondo cambia – prosegue la figlia di Silvio Berlusconi – ci sono cose che rimarranno per me immutabili: il tuo ottimismo, la tua esemplare etica del lavoro, la tua generosità e la capacità di realizzare sogni ritenuti impossibili”. Un messaggio che ha ricevuto migliaia di like e nel contempo anche l’apprezzamento di numerosi personaggi famosi, come ad esempio Melissa Satta, Andrea Iannone, Giorgia Venturini, Ringo Dj, ma anche Federica Fumagalli, moglie di Luigi, il più giovane dei figli di Berlusconi.













