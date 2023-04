Silvio Berlusconi ultime notizie, come sta/ Prof. Zangrillo: “Non può deambulare”

Altra notte in ospedale, presso il San Raffaele di Milano, per il Cavaliere Silvio Berlusconi. Quello di oggi sarà il sesto giorno di ricovero per il leader di Forza Italia, di conseguenza domani scatterà la settimana di degenza. Le cure continuano e nelle scorse ore, a riguardo, si è espresso il noto professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi nonché responsabile del reparto di terapia intensiva dove lo stesso è ricoverato, che ha chiaramente spiegato che l’ex presidente del consiglio non è in grado al momento di camminare: “Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgica vuol dire che non può alzarsi e camminare”.

Quindi Zangrillo ha aggiunto: “Noi siamo persone serie, tutto ha un limite – dice Zangrillo – Bisogna attenersi al comunicato firmato da me e Ciceri, per cui se escono notizie che non rispondono al vero sono quelle che in gergo si chiamano fake. Un paziente intensivo – ha aggiunto – è un soggetto che merita delle cure intensive – ha poi sottolineato Zangrillo, lasciando l’ospedale – se cammina ve lo porto”. Stando a quanto si legge sul sito dell’Ansa, Silvio Berlusconi sarebbe “di buon umore” e “mantiene l’ottimismo”.

SILVIO BERLUSCONI ULTIME NOTIZIE, COME STA: LA VISITA DI PARENTI E AMICI

Anche ieri ha ricevuto la visita dei parenti e amici, a cominciare dal presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, alla quinta visita in cinque giorni, e dal fratello Paolo, oltre che dai figli e delle persone a lui vicine. Il quadro clinico resta comunque “difficile”, scrive a riguardo il Post, ma in ogni caso, come detto sopra, c’è grande ottimismo affinché l’ex premier possa superare al meglio questa fase delicata della sua vita.

Ricordiamo che Berlusconi soffrirebbe di leucemia mielomonocitica, ed inoltre allo stesso imprenditore meneghino sarebbe stata riscontrata un’infezione renale, una malattia che può essere cronica o meno, e che può causare gravi problemi di salute se non curata in maniera tempestiva e adeguata. Nella giornata di oggi è atteso come di consueto un nuovo bollettino medico.

