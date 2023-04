Silvio Berlusconi ultime notizie: come sta/ “Ricoverato? Questo è solo un pit stop”

COME STA SILVIO BERLUSCONI, ULTIME NOTIZIE: LE PAROLE DI TAJANI E ZANGRILLO

Migliorano le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, che ha trascorso la quarta notte in ospedale, nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato mercoledì a causa di un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. A confermare la sensazione che la grande paura sia ormai alle spalle è anche Antonio Tajani, il quale al Corriere della Sera conferma che il leader di Forza Italia continua a informarsi, a parlare di politica e a dare indicazioni. «Tornerà presto e non si ritirerà certo a vita privata, non è nella sua natura. Sarà ancora un grande protagonista della politica», assicura il coordinatore e vicepresidente di FI, nonché vicepremier e ministro degli Esteri.

Dunque, altra notte tranquilla per Silvio Berlusconi, secondo quanto appreso dall’Ansa, che cita fonti ospedaliere. Per oggi, comunque, non è previsto un bollettino medico sulle condizioni di salute dell’ex premier, affidato alle cure del professor Alberto Zangrillo, medico personale e responsabile della terapia intensiva dove è ricoverato. «È evidente che stiamo parlando di un paziente che ha un’età che tutti conoscete con una patologia e con una complicanza che sono state definite in un modo preciso. Da questo ne conseguono delle terapie mirate che seguono le linee guida». A proposito dell’infezione polmonare, ha spiegato che «è la complicanza di un quadro clinico patologico di altra natura che stiamo trattando nel modo migliore, cercando, come per tutti i nostri pazienti, di non lasciare nulla al caso».

COME STA SILVIO BERLUSCONI, ULTIME NOTIZIE: IL “PIANO” PER IL RITORNO IN CAMPO…

Le sensazioni sono positive anche alla luce delle ultime indiscrezioni sui piani di Silvio Berlusconi, che sta già pensando al ritorno in “campo”. Lo sta ripetendo a parenti e amici che gli stanno facendo visita in questi giorni. L’ex premier si sente come un leone in gabbia: sta rispondendo bene alle terapie, anche di fronte ad una malattia grave e in una situazione difficile, ma pensa già al ritorno in pubblico. A svelare il retroscena è Il Messaggero, secondo cui Berlusconi medita un colpo di scena. La cerchia più ristretta preferirebbe puntare su poche e misurate uscite, ad esempio in collegamento video, di sicuro per telefono a convention e programmi tv, ma a patto che siano brevi e dopo un periodo di attesa per recuperare le forze. Infatti, l’idea più ottimistica è di riuscire a realizzare un video collegamento dal suo studio di Arcore per la manifestazione nazionale di Forza Italia, in programma il 5 e 6 maggio, ma sempre che i medici consentano a Silvio Berlusconi di tornare a casa per i primi di maggio. Dal canto suo, Berlusconi continua a mandare segnali incoraggianti e ottimisti alle persone a lui più vicine, a cui avrebbe confidato: «Questo è solo un pit stop».

