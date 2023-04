Silvio Berlusconi ricoverato: come sta/ Ultime notizie, Zangrillo: “Risponde a cure”

Silvio Berlusconi trascorrerà le festività di Pasqua ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove si trova per una infezione polmonare legata alla leucemia di cui soffre: le ultime notizie sulle sue condizioni di salute, tuttavia, sono rassicuranti. A riportarle è stato Alberto Zangrillo, responsabile del reparto di terapia intensiva del nosocomio nonché medico personale del leader di Forza Italia, intercettato dalla stampa nelle scorse ore prima dell’inizio del suo turno.

“E’ evidente che sono sereno, primariamente perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me. Non posso negare che c’è un grande coinvolgimento personale, ma è una persona che ci ha abituato a rispondere sempre al meglio e quindi anche davanti a una patologia grave, in una situazione veramente difficile, lui sta rispondendo bene alle terapie”, questo quanto ha dichiarato all’ingresso in ospedale come riportato da SkyTg24.

SILVIO BERLUSCONI, ULTIME NOTIZIE: “I MEDICI SONO STUPITI”

Continua la degenza di Silvio Berlusconi all’ospedale San Raffaele di Milano dopo il ricovero avvenuto mercoledì. Attualmente, il leader di Forza Italia si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale milanese, dove la sua famiglia lo ha raggiunto per sostenerlo ed aiutarlo durante la degenza. Si tratta, concretamente, della terza notte che passa in ospedale, dove si sta sottoponendo alle cure necessarie per la leucemia mielomonocitica cronica.

Nella giornata di oggi non sono previsti bollettini medici ufficiali sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ma dall’interno del San Raffaele trapelano alcune informazioni. A riportarle è l’agenzia stampa LaPresse, che godrebbe di una fonte interna. Il Cavaliere, racconta quest’ultima, starebbe rispondendo positivamente ai trattamenti al punto che “avrebbe stupito gli stessi sanitari“. Silvio Berlusconi, insomma sta “reagendo positivamente alle cure”, mentre la sua condizione di salute dopo il ricovero “resta stazionaria”. Fonti del Corriere della Sera, invece, sostengono che il Cavaliere starebbe assumendo la chemioterapia sotto forma di pastiglie, che eviterebbero le classiche controindicazioni, come la perdita dei capelli e il costante senso di nausea.

SILVIO BERLUSCONI, ULTIME NOTIZIE: “NESSUN CONGRESSO DI FI PREVISTO”

La condizioni di Silvio Berlusconi dopo il ricovero al San Raffaele di Milano sarebbero dunque complessivamente positive, con il Cav che reagisce bene alle cure. LaPresse spiega che “la malattia è stata tenuta sotto controllo fino alla fine di marzo”, quando il leader di Forza Italia venne ricoverato per la prima volta, iniziando il ciclo di chemioterapia. In seguito al primo ciclo, però, l’organismo del Cavaliere è stato destabilizzato, portandolo al secondo ricovero mercoledì.

Ora, dal San Raffaele, Silvio Berlusconi sta prendendo parte al secondo ciclo di chemioterapia per la leucemia mielomonocitica cronica che lo affligge. Contestualmente si è fatta anche alta l’attenzione al partito che lo vede come leader, il cui destino appariva fino a qualche giorno fa incerto. Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ha spiegato, però, al Corriere che “nessuno ha parlato di congressi. Siamo tutti concentrati sullo stato di salute del nostro presidente e se c’è qualcuno che fa girare queste voci non lo fa certo per attenzione verso FI e benché mai nei riguardi di Silvio Berlusconi”.

