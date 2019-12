Silvio Berlusconi/ Video “Galliani? Pensa al Monza: non sc*pa. Io dopo la 3a volta..”

Non ha mai nascosto la sua passione per le donne e per la loro bellezza, Silvio Berlusconi. Talvolta, l’ha utilizzata anche per raccontare aneddoti sulla sua vita sessuale (veri o no, non è dato sapersi), seppur in chiave comica e a mo’ di battuta. Il Cavaliere, nelle scorse ore, ci è ricascato: è infatti divenuto virale in rete il filmato girato in occasione della cena di Natale del Monza, compagine calcistica militante in Serie C e della quale Berlusconi è proprietario. Per affrontare l’argomento, l’83enne milanese ha tirato in ballo Adriano Galliani, amministratore delegato della società e amico fraterno, con cui ha contribuito a scrivere importanti pagine di successi nella storia del Milan. “Mi dicono – ha asserito l’ex premier, armato di microfono – che Galliani, da quando è qui a Monza, pensa alla squadra tutto il giorno, anche la notte, tanto che ora non scop* più”. Un’affermazione che ha suscitato le risate dei presenti, seguita poi da una “rivelazione” dello stesso Berlusconi: “Sono indispettito dalle voci che sento sulla mia età. Quando ero giovane scop*** sei volte per notte, adesso dopo la terza mi addormento…”. C’è da credergli? “L’importante è che giri la voce”, risponde lui.

