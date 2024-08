Silvio Vanadia, nipote di Silvio Berlusconi e figlio di Marina Berlusconi, vuole diventare un rapper. A rivelare questo sogno nel cassetto è Dagospia che ha beccato una storia Instagram del giovane, mentre si esibisce nella mega villa di famiglia con una sua canzone. Ad appena vent’anni, Silvio Vanadia è il figlio di Maurizio Vanadia e Marina Berlusconi, secondogenito della coppia che ha anche avuto Gabriele nel 2002.

Silvio però ama il rap e vuole iniziare a gettare le basi per coltivare il suo sogno. Il paragone con l’estro artistico del nonno ex premier viene spontaneo, anche se quest’ultimo si dilettava perlopiù a cantare canzoni napoletane accompagnato dal musicista Mariano Apicella. A quanto pare il neo rapper si esibirebbe molto spesso nella Blue Horizon, la villa di famiglia nota come il luogo della famosa foto di Gianni Letta, Galliani, Confalonieri e Dell’Utri insieme al cavaliere. Ma chi è Silvio Vanadia? I nipoti di nonno Berlusconi sono ben 17 e lui è uno di questi.

Silvio Vanadia, tutti gli ultimi nipoti di Silvio Berlusconi

Sul suo profilo Instagram il suo sogno è chiaro: vuole fare il rapper e lo si capisce dalle numerose storie in cui riprende il trapper SferaEbbasta, o ancora, i post in cui tagga Gemitaiz. Non solo, l’abbigliamento di Silvio Vanadia, nipote dell’ex premier Silvio Berlusconi, è esplicito e particolare, così come il suo look: è pieno di tatuaggi e indossa un cappello in stile hip-hop con canottiere larghe e pantaloni portati come i big della scena underground americana. Tra gli altri nipoti di Silvio Berlusconi troviamo anche Tommaso Fabio, l’ultimo nato della dinastia e figlio di Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi.

Poi c’è Olivia Berlusconi, figlia di Piersilvio insieme ad Emanuela Mussida, la sua ex prima di creare una famiglia con Silvia Toffanin. Un altro dei diciassette nipoti è Ettore Quinto, figlio di Barbara Berlusconi. Infine ci sono Artemisia, Riccardo e Flora, i figli di Eleonora avuti dall’ex compagno Guy Binns. Per ora non ci resta che aspettare l’inizio di questa nuova carriera musicale del giovane Silvio Vanadia, che con orgoglio porta avanti quell’estro e quella passione viscerale per la musica che anche il nonno ha mostrato per tutta la sua vita, fino all’ultimo.