Simba La Rue, fidanzata Bibi Santi interrogata/ “Non sapevo avrebbero usato coltelli”

Non ci sarebbero nuove richieste di misure meno restrittive da parte della difesa di Barbara Boscali, che nell’interrogatorio di ieri ha confermato sostanzialmente la versione dell’interrogatorio di garanzia e di quello reso anche in caserma, secondo quanto riportato dal Corriere. La 33enne, nota come Bibi Santi, ha ammesso di aver preso contatti con il gruppo rivale del fidanzato Simba La Rue per vendicarsi di lui che la maltrattava. Voleva umiliarlo, fargliela pagare, ma nessuno le avrebbe mai parlato di coltelli, motivo per il quale non immaginava che ci sarebbero state conseguenze gravi.

Ma Simba La Rue, 20 anni, è crollato nel parcheggio sotto casa della ragazza, a Treviolo, a causa delle coltellate inferte da chi invece voleva vendicare il sequestro del leader rivale, Baby Touché. L’indagine, condotta dal pm Emma Vittorio e dai carabinieri della sezione operativa della compagnia di Bergamo, vede al centro il tentato omicidio di Mohamed Lamine Said, alias Simba La Rue, ma ha portato a galla una faida tra bande di rapper.

LEGALE DI BIBI SANTI “ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO”

Il legale di Bibi Santi, dunque, non ha fatto accenno a nuove richieste, ma – come evidenziato dal Corriere della Sera – ha sottolineato l’«atteggiamento collaborativo» della sua assistita. Dopo un breve periodo in carcere, Bibi Santi è ai domiciliari, senza possibilità di usare il cellulare e quindi i social. Proprio lì aveva ricevuto minacce da parte di entrambe le fazioni, motivo per il quale i carabinieri hanno organizzato servizi di pattugliamento sotto casa. Anche gli altri quattro arrestati saranno convocati, fatta eccezione al momento per il marocchino 30enne Youness Foudad, colui che avrebbe pugnalato Simba La Rue, bloccato in Austria. Ha già parlato Francesco Menghetti, milanese di 24 anni, in carcere a Bergamo: ha ammesso di aver alzato le mani contro Simba La Rue. Ma non sapeva che Foudad aveva un coltello. Il fratello di Baby Touchè, il 24enne Moaad Amagour, e il 19enne Samir Benskar, di ritorno da Ibiza, entrambi padovani, saranno invece ascoltati prossimamente.

