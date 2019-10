Simbolo Italia Viva/ Foto, sondaggio online per decidere il logo del partito di Renzi

Simbolo Italia Viva, presentazione oggi alla Leopolda 2019 alle ore 17.30: Matteo Renzi è pronto a svelare il logo del suo progetto politico, deciso attraverso un sondaggio online lanciato tra i sostenitori votando su comitatiazionecivile.it. Tre simboli in lizza, con uno che sarebbe già in vantaggio secondo il Corriere della Sera: parliamo del disegno con tonalità fucsia e le ali di un gabbiano stilizzato, un vantaggio così ampio che sembra abbastanza difficile prevedere un recupero. E da oggi sarà inoltre possibile iscriversi online: «Costruiamo una nuova Casa: giovane, innovativa, femminista, dove si lancino idee per l’Italia e l’Europa. Per una politica viva, fatta di passioni e di partecipazione. Questo spazio attende solo il nostro impegno», la premessa di Iv sul sito. Non ci resta che attendere, dunque, per scoprire quale sarà il simbolo del progetto politico di Matteo Renzi, che certamente sarà “rosa”…

SIMBOLO ITALIA VIVA, OGGI LA PRESENTAZIONE ALLA LEOPOLDA 2019

Matteo Renzi ha spesso sottolineato nel recente passato di volere un partito femminista e fatto prevalentemente da donne, forse anche per questo motivo i tre simboli “in corsa” per diventare il logo ufficiale di Italia Viva hanno sfumature rosa. Intervenuta ai microfoni de L’aria che tira, Maria Elena Boschi ha spiegato: «Un partito che vuole parlare alle donne? Sicuramente è rosa non soltanto nel simbolo che abbiamo proposto, ma lo abbiamo dimostrato decidendo che ogni ruolo di responsabilità sia coperto sia da un uomo che da una donna. Vogliamo essere un partito femminista soprattutto per le politiche che portiamo avanti e per le misure, non soltanto per l’impegno». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore e l’annuncio di Matteo Renzi sul logo: secondo quanto filtra dal partito, sono state superate le 50 mila votazioni, un buon risultato per il neonato movimento…

“Alle 17.30 sarà presentato il simbolo e dalle 18 sarà possibile iscriversi a #ItaliaViva online. Il tempo dei signori della tessere è finito, non ci sarà spazio per le correnti, sarà il primo partito de-correntizzato”.

#Leopolda10 pic.twitter.com/FGLuMcEfWt — Italia Viva (@ItaliaViva) October 19, 2019





