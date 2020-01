Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi 7 gennaio 2020: numeri vincenti e simboli

Terza estrazione Lotto e Superenalotto dell’anno e conseguente terza occasione per il Simbolotto e tutti i suoi appassionati di provare a fare la giocata “simbolica” dell’anno (quanto meno dell’inizio, finendo il gioco nel giugno 2020): l’opzione collegata all’estrazione del Lotto come ogni tornata si ripresenta ai cancelli di partenza della sistemistica di Lottomatica pronta a raccogliere i 5 simboli vincenti che vengono estratti in riferimento ai numeri vincenti di una particolare ruota del Lotto scelta ad inizio mese (per gennaio 2020 è quella di Bari). Ebbene, per la prima estrazione post Epifania la tavola apparecchiata per questa sera, subito dopo i numeri vincenti “lottiferi”, vede l’uscita del Simbolotto nel gioco che comincia ad appassionare sempre più giocatori storicamente legati alle care e vecchie ruote del Gioco del Lotto. Per ogni giocata effettuata con Lotto e Lotto Più sulla determinata ruota “in promozione”, viene assegnata una combinazione casuale di 5 simboli tra 45 disponibili: ebbene, in attesa dell’estrazione di questi simboli collegati ai numeri vincenti dall’urna dedicata al Simbolotto nella sede di Roma, proviamo a vedere una volta di più come funziona e soprattutto cosa si può vincere.

SIMBOLOTTO LOTTO, ESTRAZIONE OGGI: COME GIOCARE

Per conoscere quanto si è vinto al Simbolotto è necessario confrontare i simboli stampati sullo scontrino della propria giocata con quelli estratti: si vince in base a quanti si hanno indovinato (a prescindere dall’ordine in cui sono stati estratti) e all’importo giocato sulla specifica ruota. Il gioco è azzeccare tutti e cinque in simboli, altrimenti si possono avere anche delle buone raccolte pure indovinando 4,3 o 2 numeri-simboli vincenti: piccolo esempio, con una giocata da 1 euro e una vincita netta sul massimo possibile – ovvero 5 simboli indovinati – si può portare a casa 5mila euro; diventano 50 euro con 4 simboli indovinati, 5 euro per 3 azzeccati e solo un euro per due numeri indovinati. Dopo le basse vincite di Lotto e Superenalotto in tutte le vacanze natalizie e i praticamente medesimi “magri” bottini per il Million Day quotidiano, la speranza oggi è legata anche al Simbolotto che con quella sua particolare diversità rispetto agli altri concorsi a premi potrebbe scatenare la fantasia della Dea Bendata e far apparire per la prima volta in questo inizio 2020 una “gioia” ai rispettivi giocatori affezionati.

