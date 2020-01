Simbolotto, Lotto/ Estrazione 4 gennaio 2020: numeri vincenti di oggi e simboli

Il primo weekend dell’anno si apre con l’estrazione del Lotto, quindi anche con quella del Simbolotto, l’opzione di gioco a cui è abbinato. Quando infatti terminano le operazioni per l’estrazione delle undici ruote del Lotto, arriva il turno dei cinque simboli vincenti che vengono estratti da un’urna meccanica dedicata al Simbolotto, dalla sede estrazionale di Roma. E quindi non dovete fare altro che confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti, con la consapevolezza che si vince in base a quanti ne vengono indovinati (a prescindere dall’ordine di estrazione) e all’importo giocato sulla ruota in ballo. Il risultato non è legato alla giocata effettuata col Lotto, ma le vincite al Simbolotto si possono sommare a quelle del Lotto. È importante ricordare che per partecipare al Simbolotto bisogna effettuare la giocata del Lotto con la ruota in promozione nel mese, che nel caso di gennaio è quella di Bari. La giocata sulla ruota “tutte”, dunque, non prevede la partecipazione al Simbolotto.

SIMBOLOTTO LOTTO, ESTRAZIONE OGGI: COME GIOCARE (GRATIS)

Il Simbolotto è un gioco gratuito che offre l’opportunità di vincere potenzialmente milioni di euro. Dopo il debutto nel luglio del 2019, ha subito conquistato tanti giocatori, ma la sua conclusione è programmata per giugno 2020. Si partecipa giocando al Lotto e senza alcun costo aggiuntivo, ma non si possono scegliere autonomamente i numeri del gioco abbinato. Si ricevono infatti cinque numeri casuali tra 1 e 45 che vengono stampati sulla propria ricevuta di gioco dopo aver effettuato una puntata sulla ruota del Lotto valida per l’estrazione. I numeri in questione sono poi abbinati a dei simboli, quindi potete effettuare il controllo della giocata o basandovi sui simboli o sui numeri. La sostanza non cambia, quel che conta è azzeccarli tutti. Ma se così non fosse non disperate, perché si può vincere con questa opzione di gioco anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri/simboli vincenti. L’attenzione dunque deve essere massima.

