Dopo aver assistito allo show dei giorni scorsi della sestina fortunata con il suo ricco Jackpot, il Simbolotto vuole prendersi la scena, anche se non mette sul tavolo le stesse somme. Ma con il gioco gratuito abbinato al Lotto si possono vincere almeno 10mila euro indovinando tutta la cinquina fortunata di numeri e simboli, motivo per il quale l’estrazione di oggi, sabato 19 ottobre 2024, così come quelle che si susseguono concorso dopo concorso non vengono prese mai sottogamba dai giocatori. Per cambiare la propria vita può bastare anche questa somma, utile ad esempio per finanziare un progetto personale o professionale…

Bisogna poi considerare che si tratta di un gioco gratuito, per il quale non dovete sborsare proprio nulla, a patto di giocare al Lotto sulla ruota in promozione col Simbolotto: solo così si ottiene la cinquina di numeri e simboli che potrebbero corrispondere a quelli vincenti. Quindi, non spendete nulla rispetto alla giocata effettuata per il concorso principale e non dovete neppure fare delle scelte, visto che la combinazione viene assegnata casualmente e stampata automaticamente.

STATISTICHE SIMBOLOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

Ora iniziamo a prender confidenza con i simbolotti, ma in attesa di scoprire numeri e simboli vincenti, soffermiamoci sulle statistiche, dunque sui ritardatari. Al primo posto di questa graduatoria particolare troviamo 24 pizza che ha totalizzato 25 ritardi, cinque in più rispetto a 3 gatta e 18 cerino che occupano insieme il secondo posto. Al terzo invece c’è 1 Italia con le sue 19 assenze, tre in più di 9 culla che resta fuori dal podio, al quarto posto. A completare questa top five di assenti ci pensano 15 ragazzo e 44 prigione, che hanno saltato 14 appuntamenti con la fortuna.

Ora tocca ai frequenti del Simbolotto, che sono quelli che invece si fanno vedere di più, come 33 elica che ha totalizzato 115 frequenze, tre in più di 18 cerino che è al secondo posto, invece al terzo si piazza 13 rana con le sue 110 uscite. Una in più di un tris speciale, quello formato da 7 vaso, 12 soldato e 29 diamante che occupano il quarto posto, mentre al quinto c’è 3 gatta con 107 frequenze. Fragili equilibri che potrebbero crollare alla luce della nuova estrazione di oggi…