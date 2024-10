Si ripete per la penultima volta questa settimana l’appuntamento amatissimo con il Simbolotto che permette a centinaia e centinaia di giocatori delusi dal Lotto di portarsi a casa qualche piccolo premio di consolazione, il tutto mentre donerà anche i suoi premi a chiunque sarà – contemporaneamente – riuscito a centrare parte della cinquina romana del più famoso concorso in Italia: l’estrazione del Simbolotto (non a caso) seguirà il concorso del Lotto e ci intratterà per alcuni minuti dopo le ore 20 consegnandoci – appunto – una cinquina di simboli fortunati che verranno trasformati in ricchi premi per chiunque riuscirà ad indovinarne almeno una parte!

Partendo proprio dai premi, non possiamo che ricordarvi (o dirvi nel caso oggi sia la vostra prima volta con il gioco unico nel suo genere basato sui simboli) che nel Simbolotto non ci sono bottini fissi perché tutto dipenderà da quanto decidere di giocare: per esempio – dato che il minimo di scommessa è fissato ad un euro – potreste accaparrarvi nel migliore dei casi ben 10mila euro, che si moltiplicheranno (di 5mila in 5mila per ognuno dei 50 centesimi che aggiungerete) al crescere della vostra scommessa; senza ignorare le altre categorie di vincita che copriranno la scommessa, oppure la moltiplicheranno per 5 o per 50!

COME SI FA A GIOCARE AL SIMBOLOTTO: LA SCOMMESSA NEL LOTTO E LA CINQUINA CASUALE

Ovviamente, prima di pensare ai premi del Simbolotto dovrete – imprescindibilmente – piazzare una scommessa: non aspettatevi di trovare una schedina apposita o di poter partecipare solamente a questo concorso perché da regolamento l’unica opzione che vi sarà data è quella di giocare anche (ed innanzitutto) al Lotto puntando una qualsiasi combinazione di numeri che vi piacciono sulla ruota di Roma; tenendo anche a mente che per ogni scommessa riceverete anche una cinquina di simbolotti.

Abbiamo detto riceverete perché – di fatto – non spetterà a voi scegliere i simboli ma vi verranno assegnati casualmente da sistema che procederà a sorteggiarli tra i 45 che formano l’elenco completo; ma c’è anche una buona notizia perché per il Simbolotto sarà sufficiente la cifra scommessa nel Lotto, senza maggiorazioni e senza costi nascosti di alcun tipo con la conseguenza che un singolo euro potrebbe farvi vincere non uno, ma due differenti premi!

