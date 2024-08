Anche in questo penultimo venerdì estivo – con il sole che piano piano inizia a lasciare spazio ai grigi uffici di una nuova stagione lavorativa – non manca l’ormai consueto appuntamento con il Simbolotto che di settimana in settimana, di concorso in concorso, ci accompagna e tiene compagnia nella pausa tra l’estrazione del Lotto (il gioco attorno al quale è nato) e quella del 10eLotto che si è arrogata l’ingrato compito di chiudere tutte le serate dei concorsi lottiferi; mentre dopo di lei (alle 20:30) ci sarà solamente più il Million Day da attendere.

Senza divagare troppo tra i numerosissimi concorsi Sisal, queste righe sono proprio dedicate al Simbolotto che – ve lo diciamo nel caso non lo sappiate, o foste alle prime armi – si basa su una serie di simboli che custodiscono e proteggono ben quattro premi differenti: i 45 simboli sono stati accuratamente scelti tra quelli che fanno parte della Smorfia Napoletana e della sua controparte Nazionale; mentre i premi che citavamo sono tutti inclusi tra 1 euro di consolazione e i 10mila massimi.

TUTTE LE REGOLE (E LE PARTICOLARITÀ) DEL SIMBOLOTTO: UN GIOCO GRATUITO CON RICCHI PREMI

Per vincere i premi del Simbolotto – ovviamente – la primissima cosa che dovrete fare è piazzare la vostra scommessa: qui viene la prima particolarità del gioco perché (a differenza di tutti gli altri suoi colleghi) non possiede una schedina ‘personalizzata’ e per sfidare la sorte voi carissimi giocatori dovrete piazzare anche una giocata nel Lotto Nazionale; ma la buona notizia è che viene considerata come una giocata sola, senza nessun tipo di maggiorazione rispetto a quello che voi decidete di puntare nel Lotto, dal minimo fissato da Sisal ad 1 euro fino a 200 per una singola schedina.

La seconda particolarità è che visto che la giocata del Simbolotto è automatica per chiunque gioca al Lotto Nazionale, anche la scelta dei simboli con cui parteciperete all’estrazione è automatica: non sarete voi a decidere se puntare sulla Rondine, sui Topi, sull’Italia o su qualsiasi altro simbolino; ma verranno sorteggiati ed assegnati casualmente, oltre che stampati sul fondo della schedina principale.