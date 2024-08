IL CONCORSO DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: APERTA LA CACCIA AL JACKPOT

Stiamo per entrare nella fase in assoluto più concitata ed emozionante dei concorsi giornalieri, con la Dea Bendata prontissima sulla linea del via per scegliere i numeri vincenti del Superenalotto che vi condurranno direttamente al jackpot in palio oggi: quest’ultimo (è sempre importante ricordarlo!) oggi è arrivato a valere 65,4 milioni di euro; ma non dimenticatevi mai che i bottini in realtà disponibili sono complessivamente 12, senza considerare poi le vincite immediate ‘WinBox’ e la cosiddetta ‘Seconda Chance’.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 23 agosto 2024: numeri vincenti e simboli

Dopo aver dato una prima occhiata alla sestina che troverete poco più in basso, distraetevi pensando ad altro e – dopo qualche minuto – date anche un secondo controllo: un metodo utile per non rischiare di perdere di vista qualcosa e (soprattutto) di perdere un’occasione! Detto questo, eccovi tutti i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, con quelli del Lotto e del 10eLotto pronti a regalare altre importantissime emozioni!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 22 Agosto 2024

Ultima estrazione Superenalotto n. 134 del 23/08/2024

Combinazione Vincente

7 – 59 – 72 – 70 – 5 – 73

Numero Jolly

33

Superstar

4

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, L’ATTESA PER I NUMERI VINCENTI

La penultima settimana di agosto sta – purtroppo – per finire e mentre i pensieri lavorativi cominciano a comparire all’orizzonte, in questo soleggiato venerdì 23 agosto 2024 torna a farci compagnia anche l’amatissimo Lotto, che porta con sé il sempre ambito jackpot del Superenalotto e il 10eLotto con tre estrazioni del tutto irripetibili e che potrebbero (o almeno, questo è quello che speriamo e ci auguriamo di settimana in settimana) rendervi letteralmente ricchi; oppure quantomeno permettervi di mettere da parte un cospicuo gruzzoletto!

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 22 Agosto 2024

Un’idea di quanto potreste portarvi a casa ce la danno (come sempre) le quote dell’ultimo concorso – che il questo caso è quello che si è tenuto ieri, giovedì 22 agosto – con un 10eLotto che ha assegnato la bellezza di 72mila euro in tutto il territorio abruzzese e il premio più alto della giornata pari a 66mila euro proprio all’interno della regione.

Mentre sembra essersi un pochino perso per strada il Lotto che – per il secondo concorso di fila dopo quello di martedì – non ha assegnato nessun premio clamoroso: vi segnaliamo in particolare i ‘soli’ (comunque in grado di ripagare parte di un mutuo, o diversi mesi di affitto) 19mila euro vinti da quel giocatore di Ravenna che ha indovinato tre ambi e un terno sulla ruota di Palermo; e gli altri quasi 15mila vinti da Massa.

—

Estrazione 10eLotto n° 135 del 23/08/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 135 del 23/08/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

TORNA IL SUPERENALOTTO CON IL JACKPOT CHE CONTINUA A CRESCERE: QUANTO VALE OGGI

Un pochino meglio – sempre nella giornata di ieri – è riuscito a fare il Superenalotto che, pur non assegnando il suo ricchissimo jackpot, ha garantito un totale di 3,6 milioni di euro ai più di 578mila giocatori che hanno indovinato una combinazione lo ‘0 Stella’ (in assoluto la minore) i punti da 5: questi ultimi – centrati da tre giocatori – valevano poco più di 54mila euro e mentre al secondo posto della ‘classifica’ troviamo i punti da ‘4 Stella’ – in questo caso, due in tutta Italia – dal valore di 35mila euro; l’ultimo tra i premi valeva 5 euro, cinque volte in più del costo di una scommessa.

E per quanto riguarda il jackpot del Superenalotto? Visto che ieri nessuno è riuscito a raggiungerlo pur avvicinandosi tantissimo, oggi il suo valore è cresciuto ancora e ha raggiunto l’impressionante cifra di 65,4 milioni di euro in un 2024 con tutte le carte in regola per diventare un anno record dopo la vittoria da oltre 100milioni segnata a maggio: il nono premio più alto assegnato dal 1997.

COS’È E COME FUNZIONA LA SMORFIA NAPOLETANA

Nella speranza che questo possa aiutarvi a portare a casa qualche ricco bottino in serata, noi de ilSussidiario.net prima di metterci in trepidante attesa dei numeri vincenti di oggi ci teniamo anche a lasciarvi qualche piccolo consiglio per le vostre cifre del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto: partendo – per esempio – dalla recente ‘invasione’ pacifica di centinaia di leoni marini su di una spiaggia californiana per la stagione dell’accoppiamento; vediamo cosa ne pensa la Smorfia Napoletana!

I numeri possibili sono parecchi, ma purtroppo ne manca uno che ci indichi i ‘leoni marini’: la nostra idea è che in questo caso si potrebbe usare la coppia 22-1 composta dalla parola ‘animale’ e ‘mare’; unita all’80 della spiaggia (e magari al 26 che ci indica la ‘sabbia’) e all’89 dell’America, ma anche al 70 dell’invasione. L’invito – comunque – è sempre quello di provare voi stessi la Smorfia, dandole ‘in pasto’ un racconto che in qualche modo rappresenta qualcosa per voi, o anche solo alcune parole significative!