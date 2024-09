Simon Coleman: anticipazioni e diretta puntata 18 settembre 2024

Oggi, mercoledì 18 settembre, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Simon Coleman, la serie francese che racconta le vicende del poliziotto che, per una tragedia familiare, si ritrova a dover stravolgere la propria vita trasferendosi in provincia per occuparsi dei nipoti dopo la morte dei genitori. Protagonista è Jean-Michel Tinivelli, già visto in Italia nella serie tv Alice Nevers-Professione giudice. La serie è stata girata tra gennaio e maggio 203 ad Aix-en-Provence e in Provenza, ma anche a Marsiglia.

Nell’episodio in onda oggi dal titolo “Il salto dell’angelo”, Simone Coleman, insieme ai propri collaboratori, si ritroverà a dover indagare sulla morte di una giovane paracadutista. Inizialmente, tutto fa pensare ad un banale incidente, ma sarà davvero così? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Simon Coleman: le anticipazioni della puntata 2Il salto dell’angelo”

Il titolo dell’episodio della prima stagione di Simon Coleman in onda oggi, su Raiuno, è “Il salto dell’angelo” e vede il poliziotto impegnato in un caso apparentemente semplice da risolvere. Il paracadute di Agathe Fournier, istruttrice di paracadutismo di 29 anni, durante un lancio, non si apre e la giovane muore sotto gli occhi delle amiche e colleghe Candice e Nora (Selma Kouchy).

Simon Coleman (Jean-Michel Tinivelli) e la sua collega, il Commissario Gaëlle Leclerc (Alika Del Sol) cominciano le indagini e scoprono che l’istruttrice non è morta accidentalmente, ma è stata uccisa perché le cinghie dell’imbracatura di Agathe sono state tagliate prima del lancio. Nel frattempo, Simon è impegnato a riorganizzare la propria vita ma la visita a sorpresa della zia Victoria (Diane Robert) e la gestione dei nipoti Violette (Lilie Sussfeld), Clara (Romane Libert) e Sam (Noam Kourdourli) lo mettono sempre più in difficoltà.

Come vedere in diretta streaming Simon Coleman

La nuova puntata della prima stagione di Simon Coleman può essere vista in diretta televisiva oggi, su Raiuno, al termine di Affari Tuoi ovvero dalle 21.30. Con Raiplay, invece, è disponibile la diretta streaming della serie tv di cui potete rivedere gli episodi già trasmessi e la puntata odierna in qualsiasi momento sempre tramite il sito o l’applicazione di Raiplay.