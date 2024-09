Diretta Simon Coleman, serie tv Rai1: commento live puntata del 4 settembre 2024

Si sta per concludere la 1a puntata di Simon Coleman con il nostro commento live. La Capitano Audrey, sempre più sospettosa nei confronti del detective e dopo averlo contattato al telefono ed aver ricevuto la risposta del piccolo Sam. Si presente a casa dell’uomo e, vedendo i tre ragazzi, ipotizza che siano i suoi figli. Dopo una serie di imbarazzi inziali e gaffe capisce la realtà dei fatti. Il chiarimento fa in modo che Coleman e la Castillon si riavvicinano. Quest’ultima confida al collega i suoi timori ed alla fine si scusa mentre Coleman le rivela tutte le sue difficoltà con i nipoti Violette, Clara e Sam.

Per quando riguarda le indagini si scopre che Bernard, un dipendente aveva una relazione con la moglie del capo (l’uomo trovato morto) e messo alle strette confessa. I due rivelano di non aver mai pensato di ucciderlo ma alcuni loro comportamenti sulle azioni della società hanno fatto infuriare gli azionisti. Tuttavia rimangono i sospettati principali ma la Capitano non è convinta della loro colpevolezza. E sempre la Capitano si dimostra un’abile ascoltatrice con Violette, alle prese con i primi problemi di amori adolescenziali. Si scopre alla fine che l’assassina è Sophie, sorella del socio della vittima reso paraplegico da un incidente. Si conclude con il caso risolto ed una stretta di mano tra Audrey e Simon la 1a puntata di Simon Coleman. (Agg. di Liliana Morreale)

Fiction di Rai1 Simon Coleman: il poliziotto in difficoltà con i nipoti

Prosegue la prima puntata di Simon Coleman ed anche il nostro commento live. La trama delle miniserie continua con le indagini dell’uomo trovato morto in un albergo seguendo nuovi indizi e piste. Al centro delle trame, però, c’è il rapporto di Simon con i tre nipoti, di età diverse, e con i suoi tentativi di cercare un punto di incontro con loro. Il più fragile e bisognoso di attenzione è sicuramente il piccolo Sam che da quando i suoi genitori sono morti mangi solo il cibo congelato, come il purè, preparato dalla madre prima che morisse, cibo che ovviamente sta finendo. Ribella ed eccessivamente estroversa è invece Clara che passa dal tingersi i capelli di azzurro o prende vari richiami.

Più stabile e tranquilla è invece la maggiore Violette alle prese con il primo amore ma anche lei sente la mancanza dei genitori. Nel mentre nella trama si inserisce la vicina impicciona Corinne (Vanessa Guedj) simpatica e impacciata che sin da subito rimane affascinata dal Vedremo domani se gli ascolti premieranno la nuova fiction di Rai1 con protagonista Jean Michel Tinivelli. Il mix di thriller, dramma familiare e umorismo per il momento è partito in sordina sui social, pochi i commenti degli utenti che si dividono equamente tra chi apprezza la fiction e chi invece la considera molto simile ad altre serie poliziesche. Elemento di novità è sicuramente la componente familiare, le indagini di Simon Coleman vengono costantemente interrotte da eventi causati dai nipoti. (Agg. di Liliana Morreale)

Simon Coleman fiction di Rai1: tensioni e scintille tra il poliziotto e la Capitano Audrey Castillon

Con notevole ritardo intorno alle 21.50 circa, anzichè alle 21.25 come previsto, è iniziata la prima puntata di Simon Coleman, fiction franco-belga con protagonista l’attore Jean-Michel Tinivelli agente di polizia specializzato in missioni sotto copertura. La vita dell’agente, però, viene stravolta quando la sorella e il cognato muoiono in un incidente stradale e Coleman scopre di essere stato nominato dalla sorella tutore legale dei tre figli qualora fosse loro accaduto qualcosa. Il poliziotto così non solo si trova costretto a trasferirsi da Parigi al Sud della Francia in Provenza ma sarà alle prese con i tre nipoti Violette, Clara e Sam, quindi nuovi doveri e nuove responsabilità.

In commissariato nel frattempo nascono le prime tensioni e scintille tra Simon e la Capitano Audrey Castillon (interpretata dall’attrice Raphaëlle Agogué) Quest’ultima diffidente e sospettosa inizia ad indagare sul collega, convinta che ci sia un’oscuro motivo del fatto che è stato trasferito da Parigi alla stazione di polizia di Aix-en-Provence. Il caso del cadavere di uomo ritrovato in una camera di albergo fa si che i due debbano lavorare fianco a fianco ma non senza problemi. In ambito privato, poi, Coleman si rende conto che il più piccolo dei nipoti, Sam è troppo sofferente per la perdita dei genitori. (Agg. di Liliana Morreale)

Simon Coleman: oggi in onda la nuova serie tv di Raiuno

Oggi, mercoledì 4 settembre, in prima serata, Raiuno trasmette la prima puntata di Simon Coleman una nuova serie poliziesca franco-belga con Jean-Michel Tinivelli nel ruolo del protagonista. La serie regala un mix di emozioni concentrando in un unico prodotto thriller, dramma familiare e umorismo. Il protagonista è il detective Simon Coleman la cui vita viene improvvisamente stravolta da un terribile incidente che lo costringe a cambiare non solo le proprie abitudini, ma anche il proprio stile di vita.

L’incidente, infatti, ha delle conseguenze tragiche di fronte alle quali Simon si ritrova a dover assumere una serie di responsabilità. Improvvisamente, così, si ritrova non solo a dover portare avanti la propria carriera, ma anche ad assumere il ruolo di genitore, cosa che fino a quel momento non aveva mai fatto.

Simon Coleman: la trama e il cast

La serie Simon Coleman è ambientata a Parigi e ha come protagonista Jean-Michel Tinivelli, noto per il suo ruolo nella serie francese “Alice Nevers: Professione giudice”. Simon si ritrova a doversi dividere tra l’amore per il proprio lavoro e il dovere familiare cercando di far conciliare il tutto.

Nel cast ci sono anche Sara Mortensen nel ruolo di Juliette, la sorella di Simon, una donna forte e indipendente che sostiene il fratello nella sua nuova vita; Olivier Marchal, che interpreta Maxime, un ex collega di Simon a Parigi ed Elsa Lunghini nel ruolo di Nathalie, una vicina di casa di Simon ad Aix-en-Provence, con cui sviluppa una relazione complessa.

Simon Coleman: anticipazioni prima puntata 4 settembre 2024

Simon Coleman è un detective che ha costruito la propria carriera evitando qualsiasi legame e coinvolgimento affettivo. Tuttavia, come svelano le anticipazioni del 4 settembre 2024, improvvisamente la sua vita cambia quando la sorella e il cognato muoiono in un terribile incidente lasciando soli i tre figli. Simon, così, scopre che proprio la sorella lo aveva indicato come tutore dei ragazzi in caso di tragedia e, nonostante la paura di doversi occupare di tre adolescenti, decide di accettare trasferendosi in Provenza per dare ai nipoti a cui è fortemente legato, la serenità di cui hanno bisogno per ricominciare a vivere.

La scelta di trasferirsi comporta conseguenze anche sulla sua vita professionale perché, abituato ad occuparsi di missioni complicati, si ritrova a doversi integrare in una squadra di polizia locale costretto, inoltre, ad abituarsi ad un ritmo di vita e di lavoro totalmente diverso da quello a cui era abituato a Parigi.

Come vedere in diretta streaming Simon Coleman

Simon Coleman rappresenta una serie avvincente e ricca di suspance per gli amanti del thriller che, con la nuova serie Rai, hanno la possibilità anche di appassionarsi ad un mix di generi non mancando il lato romantico. La serie è composta da tre puntate in onda il 4, 11 e 18 settembre 2024 e può essere vista in prima serata su Raiuno o in diretta streaming su Raiplay.