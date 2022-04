Simon Russo, ex marito Valeria Graci/ La comica “Ho perso tutto. Andata in analisi”

Simon Russo, ex marito di Valeria Graci

Valeria Graci e Simon Russo si sono conosciuti in gioventù. Il loro amore ha portato alle nozze ed alla nascita del figlio Pierluigi nel 2011. Poco tempo dopo però qualcosa non va per il verso giusto e la relazione volge al termine. L’inviata di Striscia La Notizia e speaker radiofonica nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne nel 2018 pubblicò sui social una foto del suo cellullare in mille pezzi, con parole ambigue a corredo: “Ho perso tutto. Non abbiate paura di denunciare anche se la paura vi schiaccia, l’ansia vi opprime e siete terrorizzate come lo sono io… Siate più forti della paura stessa”. Successivamente ha spiegato quanto le è capitato negli studi di Verissimo, il programma condotto nel weekend di Canale 5 da Silvia Toffanin.

Valeria Graci e le rivelazioni “Sentirsi dire sei una nullità, senza di me non andrai da nessuna parte sono parole che fanno molto male”

Valeria Graci ha spiegato il post sui social, riferito implicitamente all’ex compagno, Simon Russo: “Mi sono innamorata perdutamente di una persona, ho avuto una storia importantissima. Abbiamo creato un grande capolavoro. Poi le storie possono finire, in alcuni casi si resta amici, in altri conoscenti e in altri ancora si fa la guerra. Sentirsi dire sei una nullità, senza di me non andrai da nessuna parte sono parole che fanno molto male, che lacerano dentro e c’è stato un momento in cui ci ho creduto, ma fortunatamente ho avuto il coraggio di raccontarlo e andare in analisi”. Durante la sua intervista a Verissimo la comica ha parlato anche del figlio, Pierluigi: “Mi ha fatto un sacco di domande, noi per lui ci saremo sempre. Quando sarà grande e vorrà sapere di più glielo racconterò, ma solo quando sarà grande”.











