Lorella Cuccarini conduttrice di Striscia la Notizia/ Accanto a Gerry Scotti prima…

Lorella Cuccarini debutta come conduttrice di Striscia la notizia. L’insegnante di canto di Amici, prima del debutto del serale del talent show di Maria De Filippi fissato per sabato 19 marzo in prima serata su canale 5, ha accettato l’invito di Antonio Ricci ad accomodarsi dietro il bancone del tg satirico più famoso della televisione italiana. Naturalmente non sarà da sola. Al suo fianco ci sarà uno dei volti storici di Striscia ovvero Gerry Scotti.

Quella della Cuccarini, tuttavia, è una conduzione a tempo determinata ed obbligata. La squadra di Antonio Ricci, di fronte alla positività di Francesca Manzini, ha dovuto pensare ad una sostituta e la scelta è caduta sulla bellissima, simpatica e super professionale Lorella Cuccarini. Sempre pronta a tuffarsi in nuove avventura, l’insegnante di canto di Amici ha detto sì.

Lorella Cuccarini a Striscia la Notizia: ecco fino a quando

Ad annunciare la presenza di Lorella Cuccarini a Striscia la Notizia è stato il profilo Instagram del tg satirico di Antonio Ricci. “Da domani a sabato 19 marzo dietro al bancone di Striscia la notizia in coppia con Gerry Scotti arriva ‘la più amata dagli italiani’: Lorella Cuccarini. Benvenuta nella grande famiglia di Striscia!”, si legge nel post pubblicato.

Sabato 19 marzo, dunque, per Lorella Cuccarini, ci sarà un doppio impegno. Dopo aver condotto la puntata di Striscia la Notizia, “la più amata dagli italiani” tornerà ad indossare i panni di insegnante di canto per tuffarsi nel mondo del serale di Amici e aiutare i propri allievi a realizzare i loro sogni.

