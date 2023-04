Simona Izzo e Monica Leofreddi, ex di Antonello Venditti/ “Non finì bene…”

Simona Izzo e la storia d’amore naufragata con Antonello Venditti: “Le relazioni non finiscono mai bene, altrimenti…”

Tra le celebri ex di Antonello Venditti ci sono sicuramente Simona Izzo e Monica Leofreddi. Due grandi relazioni quelle vissute dall’artista romano, che a loro ha anche dedicato diversi brani di successo. La prima grande storia d’amore è stata con la regista e doppiatrice Simona Izzo, con cui ha messo al mondo l’amato figlio Francesco Saverio. Tra i due la rottura non è stata indolore, a causa dei tradimenti di Antonello Venditti.

Simona Izzo e il cantante sono stati sposati dal 1975 al 1978, poi entrambi hanno voltato pagina. Tempo fa, intervistata da Caterina Balivo, Simona specificò che la causa della rottura fu “un tradimento di lui, non mio. Con Antonello Venditti è stata una grande storia d’amore, ma le storie non finiscono mai bene, se no non finirebbero, no? Io poi non perdono e quindi non ho perdonato”.

Antonello Venditti, i tradimenti e la rottura con Simon Izzo e Monica Leofreddi

“Quando tradisci è un punto di non ritorno”, ha riferito la regista e doppiatrice a proposito della storia con Antonello Venditti. “Ma è stata comunque una grande storia d’amore”, ha precisato. “Ciò che mi stupisce è che lui non abbia mai manifestato il suo dolore per la nostra rottura faccia a faccia con me, ma piuttosto ai giornali o nelle canzoni”, ha aggiunto Simona Izzo.

Dopo la storia d’amore con quest’ultima, il cantante è stato impegnato con Monica Leofreddi per nove anni. La presentatrice e giornaliste, ospite nel salotto di Vieni da me, ha rivelato alcuni dettagli sulla sua relazione con Venditti: “Io e Antonello siamo stati insieme 9 anni non lo ha mai saputo nessuno, non volevo essere la fidanzata di qualcuno. Sono stati anni nell’ombra. Io l’ho tradito e l’ho lasciato per la persona con la quale l’ho tradito”.

