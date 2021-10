Simona Izzo e Ricky Tognazzi/ “Invecchiare insieme è una gioia”

«Invecchiare insieme è una gioia»: non hanno dubbi Simona Izzo e Ricky Tognazzi. I due coniugi, insieme da tanti anni, sono stati ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e hanno presentato “Casa Tognizzo”, la serie che li vede protagonisti nella vita di tutti i giorni. L’attrice e regista ha evidenziato: «Ci siamo divertiti tanto, credo di aver messo in campo la paura della solitudine e la paura di invecchiare. Penso che insieme si invecchi meglio. Io penso che invecchiare da soli sia terribile. A volte ci si abitua al proprio invecchiamento e non si soffre troppo».

Fiano vs Montesano, lite in tv: “Lei non è nessuno”/ Scontro su proteste No Pass

Dopo una battuta sulla passione amorosa e su quella per il cibo – «Chi non ama mangiare ha vita breve nella coppia» – Simona Izzo ha parlato della gelosia, un sentimento definito fondamentale per il benessere della coppia. L’interprete, infatti, non ha mai nascosto la gelosia nei confronti del compagno, anche quella retroattiva, ovvero legata agli amori passati di Tognazzi: «Io penso che la gelosia purtroppo non cada in prescrizione. È un sentimento che tiene unita la coppia. Anche la gelosia retroattiva – ha spiegato Simona Izzo nel corso del suo intervento a Oggi è un altro giorno – chi pianta ciliegi, non mangia ciliegie».

LEGGI ANCHE:

Wanda Nara e Icardi, parla Eugenia Suarez/ “Credevo fossero separati, io ingannata”Chiara Ferragni sull'Orient Express/ Viaggio da sogno: ecco quanti soldi ha speso

© RIPRODUZIONE RISERVATA