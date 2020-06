Simona Izzo: “Io e Ricky Tognazzi abbiamo goduto tantissimo…”/ “Ho preso 4 kg”

Pubblicità

Simona Izzo è intervenuta in videocollegamento nel corso della puntata di oggi, martedì 9 giugno 2020, de “La Vita in Diretta”, per parlare delle storie d’amore e di come il lockdown possa avere influito su di loro. “La pandemia di coppia – ha dichiarato la donna – ha una sua natura pericolosissima: o la coppia si consolida o si sfilaccia. È una questione chimica”. L’avvento del web e dei social network hanno messo in subbuglio le relazioni amorose? “È possibile, ma molte coppie clandestine hanno sofferto e sono crollate in questo periodo“. Per quanto riguarda la quarantena con suo marito Ricky Tognazzi, Simona Izzo ha dichiarato: “Abbiamo vissuto momenti drammatici, con il dolore di non potere vedere i nostri familiari e i nostri autori. Però io ho preso 4 chilogrammi perché Ricky non ha fatto altro che cucinare e per me era difficile dire di no ai suoi piatti. Si svegliava al mattino alle 6 e pensava già a cosa cucinare per il pranzo. Abbiamo goduto tantissimo a tavola”. Un riferimento finale, poi, ai suoi adorati nipotini: “Mi sono mancati tantissimo in questo periodo. Uno di loro, Leonardo (presente in collegamento con lei, ndr), mi ha chiesto di farlo entrare con me in televisione dopo avermi visto recitare in un film”.



