La vita sentimentale di Antonello Venditti è stata alquanto movimentata e turbolenta nel corso degli anni. Basti pensare al rapporto con la prima moglie Simona Izzo, vissuto con grandissima intensità e finito nel peggiore dei modi, pare a causa di uno o più tradimenti da parte del cantante capitolino. Non ne fa mistero oggi la regista, che si è rifatta una vita al fianco di Ricky Tognazzi. Per quanto concerne la sua storia d’amore con Antonello Venditti, infatti, Simona non ha dubbi: “Sono stata tradita, a volte ho scoperto chi gli piaceva attraverso la televisione”.

“Chi sono? Ad Eleonora Giorgi dedicò una canzone, mentre che gli piacesse Manuela Arcuri lo capii guardando lei in tv”, lo sfogo della Izzo in una puntata di Storie di donne al Bivio. Dalla storia con l’attrice e regista, Antonello Venditti è diventato padre di Francesco, che da piccolo ha sofferto molto la sua assenza per via dei tanti impegni lavorativi con la musica che lo portavano in giro per l’Italia.

Conclusasi la relazione con Simona Izzo, Antonello Venditti non è rimasto a guardare e si è gettato a capofitto su Monica Leofreddi, una donna che ha amato per molti anni della sua vita. I due sono rimasti insieme circa dieci anni ed è proprio a lei che Antonello ha dedicato Ogni Volta, uno dei pezzi più iconici della sua carriera.

“L’amore è come un grande salto. E’ come una tempesta di vento” cantava Venditti nel brano In qualche parte del mondo, una frase che la dice lunga su come l’artista interpreti le questioni di cuore. Oggi non è chiaro se ci sia qualcuno nella sua vita, d’altronde il cantante ha scelto la strada della discrezione per quanto concerne gli aspetti più privati e personali.

