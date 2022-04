Simona Molinari/ “Sono diventata madre e sono cambiate le mie priorità”

A sette anni di distanza dall’ultimo disco, Simona Molinari è tornata. La cantante ha pubblicato il cd “Petali” e ha parlato così della sua assenza dalle scene ai microfoni de Il caffè di Rai1: “La cosa più bella e importante che è successa è la nascita di mia figlia. Ho creato una famiglia e ci vuole un po’ di pausa. In questi anni è anche cambiato il mondo, il mondo discografico, e sono cambiata io. Da mamma cambiano le priorità, le scelte e lo stile. In questo disco c’è una nuova me e una nuova musica”.

Giovanni Luca Zammarchi e Anita, marito e figlia Simona Molinari/ "Si fida me, ma..."

Come dicevamo, il nuovo disco di Simona Molinari si chiama “Petali”: “Mi piace pensare a un petalo come qualcosa di fragile, delicato, bello e gratuito. Questo petalo che cade può essere colto o può cadere. Dopo la sua caduta però rinasce sempre, come ci insegna la natura. Questo disco è un po’ su tutti i tempi che viviamo, anche i bassi della vita che vanno accolti nella loro bellezza”.

Simona Molinari/ “La musica è stata maestra e mamma. Sognare? Ci tiene in vita”

IL RITORNO DI SIMONA MOLINARI

Nel corso del dialogo con Pino Strabioli, Simona Molinari ha parlato del rapporto con le altre persone e del suo carattere aperto: “Io ho un grande amore per l’umanità, in tutte le sue forme e in tutte le sue contraddizioni. Mi affascina come una persona con il suo libero arbitrio può fare della sua vita uno spettacolo o meno. Al fulcro siamo meno diversi di quello che crediamo. Per questo mi piace cercare quel fulcro, quella essenza”. Icona del mondo jazz italiano, Simona Molinari non ha detto addio a quel genere con questa svolta: “C’è qualche traccia in questa nuova produzione, è in me. Però in questi anni sono cambiati i miei perché sul palco. Prima il mio focus era rendere pop il jazz, ora il mio bisogno è quello di tendere una mano, di raccontare”. Infine, una battuta sul suo rapporto con il mare: “Mi lega al mare la nascita a Napoli, poi ho vissuto a L’Aquila, Roma e Milano. Sono andata a cercare il mare nel momento in cui sentivo di averne il bisogno e mi ha sempre restituito un’immagine di me”.

LEGGI ANCHE:

Simona Molinari/ Foto, Sbalzi d'amore è la versione estiva della sua tournée

© RIPRODUZIONE RISERVATA