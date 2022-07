Simona Salvemini ex Filippo Bisciglia, lutto per la morte della madre/ “Te ne sei andata improvvisamente”

Simona Salvemini: annuncia la morte della mamma

Simona Salvemini, ex concorrente del Grande Fratello 6, nelle scorse ora ha improvvisamente perso la madre. Poche ore fa la 45enne milanese ha pubblicato una Story Instagram in cui annunciava la morte dell’amata mamma: “Mammina mia, te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi farò forza per te che volevi vedermi sempre felice e serena. Chi ti ha conosciuto e ha avuto il piacere di incontrarti è ancora incredulo che tu non ci sia più. Ti ho amato più della mia vita”. Simona non ha spiegato le causa del decesso ma ha fatto capire la scomparsa della madre è stata repentina e inaspettata. Qualche anno fa, in occasione dei suoi 70 anni, la ex gieffina aveva dedicato un post carico di affetto alla madre: “Grazie mamma perché mi hai dato la tenerezza delle tue carezze, il bacio della buonanotte, il tuo sorriso premuroso, la tua dolce mano che mi da sicurezza. Hai asciugato in segreto le mie lacrime, hai incoraggiato i miei passi, hai corretto i miei errori, hai protetto il mio cammino, hai educato il mio spirito, con saggezza e con amore. E mentre vegliavi con cura su di me, trovavi il tempo per tante altre cose, per Mauro, per papà, per la casa e per il tuo lavoro senza farci mai mancare nulla”.

Alex Nuccetelli replica a Melory Blasi/ "Se Ilary si è messa con Totti, lo deve a me"

Simona Salvemini: il rapporto con Filippo Bisciglia

Simona Salvemini è diventata famosa partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello dove conobbe Filippo Bisciglia con il quale intrecciò una relazione. Poco dopo aver preso parte al GF, la Salvemini è stata protagonista anche del reality show La Talpa. Filippo Bisiciglia e Simona Salvemini sono rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro love story. Lo scorso ottobre i due ex fidanzati si sono incontrati e il conduttore di Temptation Island ha pubblicato una foto sui social per certificare la loro reunion: “Ebbene sì, sono passati ben quindici anni, ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai… Incontri speciali, Sellerona te vojo troppo bene”. “Sellerona” è il soprannome con cui Bisciglia chiamata Simona nella Casa del Grande Fratello. Simona Salvemini è molto amica di Melissa Satta e infatti è la madrina di Maddox, figlio dell’ex velina.

Gigi D'Alessio sul duetto con LDA/ "Ho provato una grande gioia..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Salvemini (@simonasalvemini)

LEGGI ANCHE:

Khoé Kardashian incinta del secondo figlio/ Seconda gravidanza da madre surrogata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA