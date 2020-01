Simona Tagli VS Antonio Zequila/ “È un traditore! Per lui nessuno mi vuole perché…”

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Simona Tagli lancia forti accuse al suo ex Antonio Zequila. L’oggi concorrente della Casa del Grande Fratello Vip avrebbe avuto nei confronti della sua ex compagna un atteggiamento e parole per nulla da signore. A raccontarlo proprio la Tagli in diretta: “Antonio Zequila è un mix di tutte le cose, è un’onda nel mare, lui va e viene, un traditore!” sbotta. Poi continua: “Lo vedi nella Casa del Grande Fratello? Parla di tutti, bacia tutti! Siamo stati 7 anni insieme, peraltro gli voglio anche molto bene, devo dire questa cosa, ci sentiamo e gli ho anche detto ‘Mi raccomando, fai un bel Grande Fratello, non puntare tutto sulla bellezza’.” Ma è proprio in risposta a questo augurio che Zequila le avrebbe detto cose per nulla galanti.

Simona Tagli attacca Antonio Zequila: “Non è un signore, sono arrabbiata con lui”

A Pomeriggio 5 infatti Simona Tagli svela: “Lui mi ha risposto e mi ha detto ‘Ecco tu perché sei casta da 10 anni: è perché nessuno ti vuole più! Non hai più i glutei in un certo modo, non hai più il fisico’”. Parole offensive che la Tagli pare non abbia affatto digerito: “Non ho fatto in tempo ad arrabbiarmi abbastanza che è entrato nella Casa e questa cosa mi è rimasta qua! Ad una signora non puoi dire che nessuno più ti vuole! Ma come si permette!” La Tagli è dunque davvero arrabbiata con Zequila e vorrebbe confrontarsi con lui quanto prima. Chissà che Alfonso Signorini non le dia questa possibilità nel corso della permanenza del suo ex fidanzato nella Casa del Grande Fratello Vip.

