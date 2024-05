Simona Tagli: “Voto di castità? Con Beatrice Luzzi ho provato qualcosa”/ “Principe Alberto? Passionale”

Simona Tagli, dopo essere diventata mamma di Georgia avuta dall’ex compagno Francesco Ambrosoli, ha cominciato una lunga battaglia legale per l’affido della ragazza, che temeva di perdere. Proprio per superare questo momento così complesso, Simona ha intrapreso un viaggio in Terra Santa e fatto un voto di castità chiedendo alla Madonna l’affido della bambina: “Ho smesso di lavorare e ho cominciato a pregare di continuo per chiedere aiuto all’universo per ritrovare una vita normale insieme a mia figlia. Per questo ho fatto voto di castità“, racconta a “Storie di donne al bivio”.

Dopo 18 anni senza più alcun rapporto di tipo sessuale, Simona Tagli spiega: “Al Grande Fratello ho ripreso in mano la mia femminilità. Ero entrata pensando anche di trovare una persona significativa, però non ho incontrato un uomo ma una donna ovvero Beatrice Luzzi, che mi ha molto intrigato. Non tanto nella simpatia ma proprio come persona. Io sono persa nelle sfere spirituali dove l’amore non ha forma, ho provato un sentimento d’amore per Beatrice. Con lei c’è stata una connessione importante. Al momento non ci sentiamo molto perché dobbiamo recuperare le nostre vite. Se le cose devono succedere, succederanno”.

“Principe Alberto di Monaco? È molto passionale…”

Simona Tagli ha avuto in passato anche una relazione con il Principe Alberto di Monaco: i due si conobbero agli Internazionali di tennis nel 1998 e cominciarono una storia d’amore: “Lui mi ha conquistata per questa dualità intrinseca: è un fanciullo dentro ma è anche un uomo autorevole. Spesso non crediamo che una persona con un ruolo così importante sia anche un bambino. Io mi sono innamorata proprio della persona più che del principe”. Per quanto riguarda invece l’aspetto sessuale, la showgirl e conduttrice rivela: “Lui è molto passionale”. I due, negli anni, hanno avuto modo di risentirsi e a detta di Simona, proprio il Principe si è interessato della vita della conduttrice nel momento più difficile nel quale temeva di perdere la custodia della figlia Georgia.











