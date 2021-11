Simona Toni, chi è la make up artist/ “Da uomo a donna: dal bullismo alla normalità”

Simona Toni: la sua storia trasgender in un film

La storia di Simona Toni, famosa make up artist, è diventata un film, “Nati 2 volte”. La pellicola, girato a Foligno, racconta le difficoltà sociali e burocratiche di chi decide di cambiare sesso: “Io ho vissuto un’adolescenza difficile a Foligno, dove ho subito atti di bullismo e discriminazione proprio per la mia immagine all’epoca ‘borderline’. Mozziconi di sigaretta tirati addosso, come anche le cento lire scaldate con l’accendino, offese verbali, mortificazioni. Nulla mi è stato risparmiato prima che diventassi la donna che ora sono”, ha raccontato a Il messaggero in occasione dell’uscita del film. Il protagonista di “Nati 2 volte” è Fabio Troiano che interpretata Maurizio (prima Teresa). Sul set del film Simona Toni ha aiutato l’attore a entrare nel mondo delle persone transgender, “di chi per errore nasce in un corpo che non lo rispecchia”.

Simona Toni: “Oggi vivo una vita normale”

Simona Toni è una make up artist affermata, volto noto della tv, protagonista di rubriche e programmi di intrattenimento come “Detto fatto” su Rai 2. “Ho scoperto i trucchi quando ero un bambino, erano quelli di mia madre, mi facevano sognare. Li usavo di nascosto perché mi permettevano di vedere la principessa che ero nei miei sogni. Poi durante tutto il mio processo di trasformazione, lungo e difficile, mano mano che il mio essere donna prendeva forma, truccarmi era lo strumento che mi permetteva di somigliare di più a quella che volevo diventare, sempre quella principessa che ha dominato i miei sogni da sempre”, ha raccontato Simona, che è riuscita a trasformare la sua passione in una professione, a La Nazione. Oggi Simona Toni è una donna realizzata che grazie al suo percorso di cambiamento vive una vita normale: “È questo l’approdo del mio cambiamento: la normalità”.

