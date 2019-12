Simona Ventura critica Diletta Leotta/ “Ci vuole credibilità! Se fai quelle foto…”

Che piaccia oppure no, Diletta Leotta è spesso argomento di discussione, in tv e sul web. La conduttrice è spesso mira delle accuse di molti, che trovano la sua immagine inadatta al tipo di lavoro che svolge. Anche Simona Ventura si è espressa in merito. Ospite a Tv Talk, la conduttrice ha mostrato di avere un’idea molto precisa sulla collega. “Il problema non è diciamo la coscia fuori, che io la vedo sempre con ironia e la trovo una splendida ragazza. Il problema è la credibilità, e l’autorevolezza”, ha esordito la Ventura. Così spiega: “Se io fossi andata sui campi di calcio vestita in un certo modo… Tenevo una cosa consona a quello che stavo dicendo, anche perché perdevo altrimenti di autorevolezza. Devo però dire che io sono stata fortunata rispetto alle ragazze di oggi, perché ho fatto la gavetta.”, ammette.

Simona Ventura critica con Diletta Leotta: dal look ai social

Nello studio di Tv Talk, Simona Ventura trova infatti che questa sia una differenza sostanziale ed importante: “Io ho avuto un gradino alla volta per avere queste esperienze. Quindi quando sono stata buttata in quei mari ho avuto le caratteristiche per poter galleggiare”. Così il confronto con Diletta Leotta e altre: “Queste ragazze, buon per loro, però non fanno nessun tipo di gavetta e hanno più difficoltà, e soprattutto è più facile che possano cadere nel tranello dell’esperienza e della non conoscenza”. Si parla inoltre del peso che hanno gli scatti postati dalla Leotta sul profilo Instagram e al fatto che ci siano solo commenti sul suo aspetto fisico. La Ventura ribatte: “Permettimi, però è anche il tipo di foto che fa… Se fai un certo tipo di fotografie…”, e successivamente “Se vai per quei mari, vorrei dire, quei pesci trovi”. Infine conclude: “Non dico che l’abito fa il monaco, però dico che l’autorevolezza si ottiene anche affrontando determinate realtà con una credibilità”.

